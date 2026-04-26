Madrid Open 2026 en directo hoy: partidos y resultados del domingo 26 de abril en el Mutua Madrid Open con Sinner, Jódar, Musetti, Gauff...

Retransmisión en directo de la séptima jornada del Mutua Madrid Open 2026, en la que vuelve el número uno, Sinner, y el madrileño Rafa Jódar

¡Buenos días! Arrancamos la retransmisión en directo de la séptima jornada del Mutua Madrid Open 2026 , que se está disputando en la Caja Mágica.

Madrid Open 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 26 de abril con Rafa Jódar, Sinner, Musetti, Coco Gauff...

Se presenta un día interesante, que arranca a las 11:00 horas -como suele ser habitual- y que el que juegan, entre otros, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Rafa Jódar, Coco Gauff, Jessica Pegula... Este es el orden de juego de este domingo 26 de abril.

El Mutua Madrid Open 2026 llega a su séptimo día de competición con la presencia del número uno del mundo en pista, Jannik Sinner, y con el héroe local, Rafa Jódar, cerrando la pista central Manolo Santana, con un partidazo de jóvenes promesas ante Joao Fonseca.

El madrileño y el brasileño disputan el partido que más expectación ha despertado en el cuadro masculino en esta jornada. También es el único con presencia española, que aún cuenta con Alejandro Davidovich y Dani Mérida en competición. Jódar, tras superar en segunda ronda a Alex de Miñaur ya no aparece como víctima de un jugador que, pese a tener 19 años también, tiene una mayor trayectoria que el tenista español.

Antes de eso, en el horario estrella de la sesión matutina, Jannik Sinner se ve las caras con el danés Elmer Moller. Un encuentro en el que aparece como claro favorito, pero ya pudo comprobar en su debut ante Bonzi que en Madrid no hay partidos fáciles.

En la pista Arantxa Sánchez Vicatio habrá un interesantísimo Jiri Lehecka-Alex Michelsen, mientras que el argentino Tomás Etcheverry y el sorprendente croata Dino Prizmic se cruzarán en el segundo turno de la pista 4.

Sin embargo, donde crece la tensión es en el cuadro femenino, que alcanza la primera jornada de octavos de final y en el que se podrán ver duelos tan interesantes como el Qinwen Zheng-Elena Rybakina, Elise Mertens-Karolina Pliskova o el Jessica Pegula-Marta Kostyuk. Además de un Sorana Cirstea-Coco Gauff en el que la norteamericana se tendrá que aplicar para seguir en competición en la Caja Mágica.