Swiatek, entre lágrimas, y susto para Zverev en Madrid

La tenista polaca dice adiós al Mutua Madrid Open 2026 tras retirarse por una indisposición; sí pasó Zverev, con bastantes apuros

De las lágrimas de Iga Swiatek al firme debut de Alex Zverev en el Mutua Madrid Open 2026. Cara y cruz para dos de los claros favoritos al triunfo final en el Masters 1.000 madrileño en una jornada del sábado que también se ha llevado a cabezas de serie como Ugo Humbert, Learner Tien o Jasmine Paolini.

Iga Swiatek había puesto muchas esperanzas para recuperar su nivel anterior en esta gira de tierra batida. Se había preparado a fondo en la Academia de Rafa Nadal y se veía con opciones de volver por sus fueros.

Su debut fue prometedor, pero en su segundo partido, una indisposición ha frenado su crecimiento. La tenista polaca había logrado igualar un partido que perdía ante la china Ann Li, pero ahí se sintió mal y, con 3-0 en el tercer ser set, decidió abandonar entre lágrimas acompañada de uno de los médicos del torneo madrileño.

A esas alturas ya llevaba dos horas y cuarto de lucha y el marcador reflejaba un 6-7(4), 6-2 y 3-0. Hasta ese inicio de tercer ser se había jugado al máximo. Sin embargo, en ese momento, Swiatek empezó a sentirse mal, se le tomó la tensión tras el segundo juego y, uno después, decidió abandonar.

Con este triunfo, su rival, Ann Li, se enfrentará en cuarta ronda del Madrid Open con la canadiense Leylah Fernandez, que ganó a la estadounidense Iva Jovic por 3-6, 6-3 y 6-2.

Alez Zverev salva una dura papeleta ante Navone

En el cuadro masculino, Zverev casi ve cómo le dan un disgusto, pero finalmente pudo sacar adelante uno de los partidos más complicados de esta segunda ronda del torneo madrileño.

Su rival no era un cualquiera. El argentino Mariano Navone ha demostrado estar en muy buen estado de forma y, de hecho, apenas hace tres semanas que ganó su primer torneo ATP en Bucarest. Además, llegaba más rodado al haber ganado en primera ronda a Nuno Borges.

Contra todo eso tuvo que pelear un Zverev que empezó dominando con claridad, pero vio cómo Navone equilibraba el encuentro con el paso de los minutos y se hacía con el segundo set.

El número 2 del torneo reaccionó, elevó su nivel y empezó a mandar de nuevo desde el fondo de pista hasta rendir a su rival. Al final: 6-1, 3-6 y 6-3, en una hora y 42 minutos, para el alemán. Ahora, en tercera ronda, se medirá al francés Terence Atmane, que dio una de las sorpresas de la jornada al derrotar a su compatriota Ugo Humbert.