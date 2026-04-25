Getafe - Barcelona en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro que enfrentará a los de Bordalás con los de Hansi Flick en El Coliseum, en el choque correspondiente a la jornada 32 del campeonato doméstico

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará al Getafe y al Barcelona , correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports.

Por un lado, el Getafe viene de ganar a la Real Sociedad en Anoeta, lo que deja al equipo de Bordalás en la sexta posición de la tabla con 44 puntos.

Por otro lado, el Barcelona se llevó los tres puntos en la visita del Celta de Vigo al Spotify Camp Nou , llegando a los 82 y seguir liderando la clasificación de LaLiga EA Sports.

A la espera de conocer los onces de Getafe y Barcelona , por aquí dejamos las alineaciones probables de Bordalás y Hansi Flick:

Bordalás lamenta la lesión de Lamine Yamal: "Tuve que dejar el fútbol muy jovencito por graves lesiones y por eso me apena cuando se lesiona un jugador"

Bordalás lamentó la lesión de Lamine Yamal en la rueda de prensa previa: " Siempre que un jugador se lesiona me apena . Sea de mi equipo o de cualquier equipo. Yo jugué el fútbol y sé lo que suponen las lesiones"

Así ha recibido la afición del Getafe el autobús de su equipo. ¡Gran ambiente en los aledaños de El Coliseum!

Muchos cambios en el once de Bordalás , que deja en el banquillo a Kiko Femenía, Abqar y Luis Vázquez, habitualmente titulares. Entran Boselli, Davinchi y Birma.

Hansi Flick valoró, en la rueda de prensa previa al partido contra el Getafe, la baja de Lamine Yamal, que se pierde lo que resta de temporada:

¡Menos de media hora para que arranque el encuentro en El Coliseum! Ya calientan los jugadores de Getafe y Barcelona.

El Barcelona, de ganar en el día de hoy, se pondría con 85 puntos en la clasificación de LaLiga, poniéndose a 11 del Real Madrid.

Getafe y Barcelona se citan en el día de hoy en El Coliseum, en el encuentro correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. Los de José Bordalás, por un lado, llegan tras ganar a la Real Sociedad en Anoeta, lo que ha dejado al equipo azulón en la sexta posición de la tabla del campeonato doméstico con 44 puntos. Por otro lado, el colegiado del encuentro es Francisco J. Hernández, que estará acompañado de Javier Iglesias, en el VAR.

Por otro lado, el conjunto de Hansi Flick viene de derrotar al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou, por lo que el Barcelona sigue líder de la clasificación con 82 puntos. Además, podrían aumentar en el día de hoy la ventaja con el Real Madrid en la tabla, ya que perdió contra el Real Betis en La Cartuja en el choque que abrió la jornada 32.

Así llega el Getafe de Bordalás al encuentro contra el Barcelona

El Getafe llega en buen estado de forma al partido contra el Barcelona. Cinco derrotas han firmado los de Bordalás en lo que llevamos de año. Además, las tres victorias en los últimos cuatro encuentros de LaLiga EA Sports pone en evidencia el cambio del equipo azulón con respecto a la primera vuelta. Esto ha hecho que el club haya alcanzado la plaza de Conference League, aunque está todo por decidir en la recta final del campeonato.

Por otro lado, las bajas en el Getafe para el choque de hoy ante el Barcelona son Juanmi y Borja Mayoral, por lesión, y Zaid Romero, que vio tarjeta roja en el duelo frente al Levante del pasado 13 de abril y debe cumplir su segundo partido de sanción. Por ello, el once probable de Bordalás puede ser el mismo que salió la pasada jornada de LaLiga ante la Real Sociedad.

Además, el encuentro llega precedido del 3-0 que logró el Barcelona en el encuentro de la primera vuelta, en septiembre. Con ello, los de Hansi Flick siguen ampliando su racha con el Getafe, con seis victorias y cuatro empates. No obstante, el conjunto de José Bordalás no ha perdido en sus últimos cinco partidos en El Coliseum contra el club catalán, por lo que hoy tendrá una prueba de fuego de nuevo ante el líder de LaLiga EA Sports.

Así llega el Barcelona al duelo en El Coliseum

Por su parte, el Barcelona viene de quedar eliminado en cuartos de final de la UEFA Champions League. Sin embargo, los de Hansi Flick recuperaron la sonrisa con el triunfo del pasado miércoles ante el Celta de Vigo, que fue un paso más hacia la conquista de LaLiga EA Sports.

El Barcelona llega al choque ante el Getafe con las bajas de Eric García, por acumulación de tarjetas amarillas, que es capital en la alineación habitual del técnico alemán y de Christensen, Marc Bernal, Lamine Yamal y Raphinha. Además, Hansi Flick recupera a Cancelo, que podría entrar en el once titular para visitar al Getafe, aunque el técnico alemán, que lamentó la lesión de Lamine en rueda de prensa, cuenta con la opción de Balde.

Los datos del Barcelona de Hansi Flick, cada vez más cerca del título de LaLiga

De esta manera, Hansi Flick ha logrado once triunfos en sus últimos 13 partidos oficiales, firmando tan solo un empate y una derrota en el Barcelona. Hoy puede sentenciar, además, una Liga que ha ido cogiendo color blaugrana en las últimas semanas, sobre todo tras los tropiezos de su principal rival, el Real Madrid. Ya son ocho victorias consecutivas en el campeonato doméstico, poniendo en evidencia el nivel de este equipo.

Por otro lado, el Barcelona ha logrado siete victorias en sus últimas nueve salidas en LaLiga, tan solo 'pinchando' ante la Real Sociedad y Girona en Anoeta y Montilivi, respectivamente. Los puntos que ha perdido el equipo de Hansi Flick, en su mayoría, han sido a domicilio, fuera del Spotify Camp Nou, con un empate y cuatro derrotas. Por ello, eso hace crear más preocupación de cara al encuentro de hoy ante el Getafe, que llega en muy buena dinámica, sobre todo tras el triunfo que lograron ante la Real Sociedad la pasada jornada.