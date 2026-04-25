Hansi Flick, sobre la ovación de El Coliseum a Pedri: "Es un enorme gesto de fair play por parte de la afición"

El técnico del Barcelona compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar sus sensaciones tras la importante victoria ante el Getafe en El Coliseum, con goles de Fermín y Rashford

El Barcelona se llevó el triunfo del encuentro contra el Getafe en El Coliseum, en el choque correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. Los goles de Fermín, en la primera parte, y de Rashford, en la segunda, permitieron que el conjunto de Hansi Flick se llevase una victoria con la que acarician el título del campeonato doméstico.´

Tras el choque ante los de Bordalás, Hansi Flick compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar lo que dio de sí el encuentro, que fue el primero tras la lesión de Lamine Yamal. Además, el técnico del Barcelona habló de la recta final de temporada, con cinco partidos aún por jugar en LaLiga.

Hansi Flick comenta sus sensaciones tras la victoria

Hansi Flick comenzó analizando sus sensaciones tras el triunfo del Barcelona en El Coliseum: "Esto también es una victoria del día, y cuando jugamos así hoy, estoy muy contento. Valoro mucho lo que vi con el balón, pero también sin él. Sé que no es fácil defender aquí, mantenerse concentrado, pero hoy fue casi perfecto".

Sin embargo, Hansi Flick pidió cautela pese a los 11 puntos de distancia con el Real Madrid en la clasificación de LaLiga: "No, no está hecho: nos quedan cinco partidos más, y solo nos centramos en el próximo partido. No en el final de la temporada. Celebraremos cuando sea el momento, no ahora".

Hansi Flick habla del partido del Barcelona sin Lamine Yamal

Además, Hansi Flick fue preguntado por la celebración de LaLiga: "No, primero creo que es la misma respuesta que antes: centrarnos en el partido que tenemos y no pensar en lo que está en el futuro. Solo eso. Tenemos que prepararnos bien para el próximo partido, que tampoco será fácil, y luego tenemos que hacer nuestro trabajo. Esto es lo que quiero del equipo: centrarnos en esto y seguir adelante".

Sobre el partido del Barcelona sin Lamine Yamal, que cayó lesionado ante el Celta, Hansi Flick afirmó que "en la primera parte también estuvimos bien, y Roony formó parte de eso. Siempre se trata del rendimiento del equipo. Y Marcus, en la segunda parte, entró y aprovechó el espacio que nos dieron, hablamos de eso en el descanso. Estoy contento por el equipo, por nosotros, por haber marcado ese gol, pero también por él, porque fue muy importante para él".

Hansi Flick elogia la ovación de El Coliseum a Pedri

Hansi Flick comentó el gesto que tuvo la afición del Getafe ovacionando a Pedri cuando fue sustituido: "Creo que es un enorme gesto de fair play por parte de la afición de aquí, y creo que así es como juega Pedri, así es su actitud, su mentalidad, su calidad. Y también lo demostró aquí. Creo que el respeto de los rivales, de los aficionados, es increíble. Y me alegré mucho por él".

Por otro lado, Hansi Flick habló del estado del césped de El Coliseum, criticado en diferentes ocasiones por otros entrenadores que se han enfrentado al Getafe en su estadio: "Ganamos 2-0. Para mí, eso es en lo que tenemos que centrarnos; lo otro no lo podemos cambiar". Esto pudo ser el motivo del contratiempo que tuvo Gerard Martín en la primera parte, que necesitó la atención de los servicios médicos del Barcelona.

Hansi Flick y la importancia en el día de hoy contra el Getafe

Hansi Flick, que recuperó a Cancelo y lo incluyó en la convocatoria, dio importancia al triunfo de hoy: "Para mí, esto también es hoy, pero ayer ya tenía una buena sensación. Después del último partido, tenía una muy buena sensación sobre cuál era el ambiente en el equipo, el estado de ánimo, la energía positiva que tenemos en el equipo, y tuve muchas sensaciones buenas y positivas. Y hoy lo demostraron. Es así".

Por último, Hansi Flick concluyó apuntando que "es muy importante al final de la temporada que estés ahí, que sepas: "vale, tenemos esta calidad, pero también tenemos la confianza". Y tener confianza aquí, para jugar contra este equipo, es necesario, es enorme. Y, como dije al principio, estoy muy contento con el equipo, por el equipo, por el club, por los aficionados. Es una situación increíble".