Solo una 'novedad' en la convocatoria azulgrana para medirse al Getafe

Hansi Flick recupera a Joao Cancelo, lesionado en el último partido ante el Celta pero que se ha recuperado a tiempo para viajar a Madrid; Lamine Yamal, Raphinha y Marc Bernal son baja y a ellos se une Eric García, también ausente por sanción

El Barcelona encara el tramo decisivo de la temporada con más certezas que dudas en la clasificación pero con varios problemas importantes en forma de bajas. La lista de convocados para el duelo ante el Getafe habla a las claras de que la plantilla llega muy mermada al tramo final del campeonato. Por suerte para los de Flick, no es solo que dependa de sí mismo para cantar el alirón sino que su ventaja en LaLiga parece ya insalvable.

La principal noticia en la convocatoria es la presencia de Joao Cancelo, lo cual no es novedad ya que el portugués ha sido un fijo en las últimas nóminas, pero sí ha sido sorprendente verlo incluido ya que tuvo que retirarse lesionado en el último partido ante el Celta.

Su inclusión supone prácticamente la única buena noticia para Hansi Flick, que sigue acumulando ausencias sensibles en todas las líneas del equipo.

No estarán en Getafe jugadores clave como Lamine Yamal, Raphinha, Marc Bernal ni Andreas Christensen, todos ellos por lesión, a los que se suma Eric García, sancionado tras ver la quinta amarilla en el último compromiso liguero. Este escenario obliga al técnico alemán a recomponer el equipo en un momento donde cada punto puede ser definitivo.

Especialmente significativa es la baja de Lamine Yamal, que no volverá a jugar en lo que resta de temporada. El joven talento azulgrana ya tiene la mirada puesta en llegar en las mejores condiciones al próximo Mundial, por lo que no se forzará su regreso. En el caso de Raphinha y Bernal, la idea del cuerpo técnico es que puedan reaparecer antes de que termine el curso, mientras que Christensen es una ausencia de larga duración.

Con todo ello, la convocatoria queda marcada por la presencia de varios jóvenes y alternativas menos habituales. En portería estarán Joan García, Szczesny y Eder Aller. En defensa, además de Cancelo, figuran Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Álvaro Cortés y Xavi Espart. En el centro del campo, Flick contará con Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong y Tommy Marqués. Y en ataque, el peso recaerá sobre Ferran Torres, Lewandowski, Rashford y el joven Roony Bardghji, quien probablemente tendrá la misión de hacer de Lamine Yamal.

Pese a las bajas, el contexto clasificatorio invita al optimismo. El Barcelona lidera LaLiga con 82 puntos a falta de seis jornadas, con una ventaja de nueve sobre el Real Madrid. Una diferencia considerable que le permite afrontar este tramo final con cierto margen de error.

La calculadora azulgrana: tres victorias y es campeón

Las cuentas a estas alturas ya son muy claras. Si el Barça gana tres partidos de los seis que le quedan, será campeón sin mirar lo que haga el Real Madrid. De hecho, incluso permitiéndose algún tropiezo, el título sigue muy encaminado. Es más, podría proclamarse campeón incluso perdiendo dos partidos, siempre y cuando el Real Madrid no firme un pleno perfecto.

Ahora bien, el calendario no da tregua. Tras visitar al Getafe, al Barça le esperan compromisos exigentes como Osasuna, el Clásico ante el Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia. Un tramo final en el que, más allá de las matemáticas, el equipo quiere cerrar el campeonato por la vía rápida.

El Real Madrid tiene prohibido fallar

En el otro lado, el Real Madrid está obligado a ganar absolutamente todo lo que le queda y esperar varios pinchazos del conjunto azulgrana. Los blancos, con 73 puntos, no dependen de sí mismos y necesitan prácticamente un milagro. Serían necesarias varias derrotas del Barça y confiar en un buen resultado en el Camp Nou para que, en caso de un hipotético empate a puntos, tener ganado el goal average.