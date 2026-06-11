De Barcelona a Mánchester: Balde y Lewandowski preparan sus mudanzas

United y City aparecen en el horizonte con propuestas seductoras para ambos futbolistas; el polaco está en periodo de reflexión y tiene tentadoras ofertas en Arabia y la MLS, pero tiene el gran deseo de jugar en la Premier; el lateral es consciente de que está en el mercado y el Barça espera una proposición de 70 millones de euros

El mercado empieza a moverse con fuerza alrededor del FC Barcelona. Curiosamente, dos de las operaciones que más están dando que hablar en materia de salidas apuntan directamente hacia Mánchester. Por un lado, Robert Lewandowski estudia seriamente la posibilidad de aterrizar en el United tras dar por finalizada su bonita etapa de cuatro años como azulgrana. Por otra, el City prepara una ofensiva importante por Alejandro Balde. Dos situaciones diferentes, pero que reflejan perfectamente la nueva reestructuración que se viene en el conjunto azulgrana este verano.

La entidad azulgrana ya ha comenzado a mover piezas tras cerrar la incorporación de Anthony Gordon y ahora trabaja tanto en nuevos fichajes, aunque parece que lo primero que se cerrará será el capítulo de salidas, sobre todo de jugadores que no tendrán participación en el Mundial.

Lewandowski ya busca nuevo destino

Tras despedirse de Barcelona, Robert Lewandowski se encuentra en un periodo de reflexión interesante puesto que sigue estudiando las distintas propuestas que le están haciendo llegar. El delantero polaco tiene tiempo para decidir ya que su selección se quedó fuera del Mundial, por lo que está tranquilo meditando las distintas opciones que tiene para encarar el último tramo de su carrera.

Así, tras cuatro temporadas de azulgrana en las que jugó un total de 193 partidos y anotó 120 goles, su condición de agente libre y sus 37 años le permiten analizar con calma cuál será el último gran reto de su carrera. Y ahí ha aparecido el Manchester United. Según apuntan desde Inglaterra, el conjunto de Old Trafford valora seriamente su incorporación. Los 'red devils' buscan un delantero experimentado que pueda complementar a Benjamin Sesko y consideran que Lewandowski todavía puede ofrecer rendimiento inmediato en la élite.

La posibilidad de jugar por primera vez en la Premier League seduce al futbolista después de haber triunfado en Polonia, Alemania y España. Sin embargo, la operación no es sencilla. El gran obstáculo sigue siendo económico. En Old Trafford consideran demasiado elevadas las pretensiones salariales del delantero y no quieren acercarse a la ficha que percibía en el Barça.

Arabia y la MLS también aprietan

Mientras el United estudia la fórmula para intentar cerrar la operación, Lewandowski mantiene abiertas otras vías mucho más potentes económicamente. Desde Arabia Saudí siguen insistiendo con fuerza y varios clubes continúan dispuestos a ofrecerle un contrato multimillonario. El Fenerbahçe también le ha contactado. Además, en la MLS también hay movimientos importantes alrededor del delantero, especialmente desde Chicago Fire, que lleva tiempo siguiendo su situación.

El polaco, eso sí, no tiene prisa. Su entorno asegura que quiere valorar bien el proyecto deportivo antes de tomar una decisión definitiva. Y ahí el Manchester United todavía mantiene opciones, especialmente si consigue resolver el asunto salarial.

El City pone el foco en Balde

El otro gran club de Mánchester apunta directamente a Alejandro Balde. Según distintos medios ingleses, el City prepara una oferta muy importante para intentar sacar al lateral del Spotify Camp Nou este verano.

Enzo Maresca, nuevo entrenador del equipo 'citizen', valora enormemente el perfil del internacional español. Su capacidad física, su profundidad ofensiva y su evolución táctica encajan perfectamente en el modelo del técnico catalán, que busca reforzar el carril izquierdo de cara a la próxima temporada.

Las informaciones que llegan desde Inglaterra incluso hablan de una propuesta cercana a los 70 millones de euros, una cifra que en el Barça no pasa ni mucho menos desapercibida.

El Barça no cierra la puerta

En el club azulgrana no han recibido todavía ninguna propuesta formal, pero la realidad es que Balde es uno de los futbolistas que podrían salir si llega una oferta potente. No se esconde. La delicada situación económica sigue condicionando muchos movimientos en Can Barça y la venta de un jugador con mercado importante permitiría equilibrar cuentas y afrontar nuevas incorporaciones.

Además, Hansi Flick no considera imprescindible al lateral dentro del nuevo proyecto. El técnico alemán cree que la plantilla puede reestructurarse perfectamente en esa posición, especialmente porque el club sigue trabajando en el regreso de Joao Cancelo y mantiene también el interés por Marc Cucurella.

Balde, por su parte, ha perdido parte del protagonismo que tuvo temporadas atrás. Aunque ha participado en 42 encuentros este curso, ya no es un indiscutible absoluto dentro del once azulgrana.