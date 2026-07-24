El ﻿Al Ahly egipcio, rival del Barcelona en la vuelta del Gamper al Camp Nou

El partido amistoso que sirve de presentación del cuadro azulgrana se disputará el 19 de agosto en un estadio que no pudo acoger la cita en las tres ediciones anteriores por las obras

El FC Barcelona ya tiene rival para la 61 edición del trofeo Joan Gamper. Se trata del Al Ahly egipcio, que se enfrentará al conjunto azulgrana el el próximo 19 de agosto a partir de las 20.00 horas. Además, como gran novedad, el encuentro se disputará nuevamente en el Camp Nou, después de que en las tres últimas temporadas no fuera así por las obras.

Un partido siempre especial para los aficionados del Barcelona, que se convierte además en la presentación oficial del equipo. Una cita que se producirá a días del debut en competición oficial para los de Hansi Flick, que se producirá el 23 de agosto con la vista del equipo al Martínez Valero para enfrentarse al Elche en la jornada 2 de LALIGA. Todo tras ser aplazado el primero ante el Athletic.

El Al Ahly, primer equipo africano que participa en el Trofeo Joan Gamper

El Al Ahly se convertirá en el primer club egipcio y en el primer equipo africano que participa en el Trofeo Joan Gamper. Se trata de una entidad fundada en el año 1907, y con sede en El Cairo, es el club más laureado de la historia del fútbol africano y una de las entidades con más títulos internacionales del fútbol mundial, con una trayectoria de más de un siglo marcada por los éxitos deportivos y los títulos continentales.

Se da la curiosa circunstancia de que será el tercer enfrentamiento del FC Barcelona con el Al Ahly. Los dos equipos ya midieron durante los actos de celebración del centenario en el año 2007 en El Cairo y también ambos equipos se enfrentaron por primera vez en un partido amistoso en el mismo escenario en 1961. Ahora en el Joan Gamper será la tercera ocasión.

Los precedentes más cercanos del Joan Gamper

Este año sin duda uno de los alicientes del torneo será la vuelta al Camp Nou, donde por culpa de las obras no se ha disputado este clásico del verano en las tres últimas ediciones. El año pasado se celebró en el Estadi Johan Cruyff, siendo el rival el Como 1907 al que venció 5-0. Con anterioridad las dos anteriores ediciones tuvieron lugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys, ante el AS Mónaco, con el que cayó por 0-3, y el Tottenham Hotspur, al que derrotó por 4-2.´

La última vez que el Barcelona disputó el Joan Gamper en el Camp Nou fue en el verano de 2022. También venció el equipo culé por 6-0 al equipo mexicano de Pumas. Los números globales son claramente a favor del equipo local, que ha conquistado la copa en 47 de las 60 ediciones que se han disputado hasta el momento.

Una cita en la que podrán estar los campeones del mundo

El partido contra el Al Ahly egipcio del Joan Gamper podría ser el primero o uno de los primeros con los campeones del mundo en el Barcelona. Hay que recordar que los jugadores de la selección española disfrutan de tres semanas de vacaciones tras el título logrado, por lo que se unirán al equipo hasta el próximo 10 de agosto.