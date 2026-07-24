La FIFA indemnizará al Barça por la lesión de larga duración de Frenkie De Jong

La entidad azulgrana sigue pendiente de una posible operación que permitiría tramitar una baja de larga duración y aliviar el margen del 'fair play' salarial para inscribir nuevos fichajes; el jugador por ahora ha decidido no pasar por el quirófano y espera poder estar recuperado en varias semanas

La lesión de Frenkie de Jong ha abierto un doble frente en el FC Barcelona. En el plano deportivo, Hansi Flick pierde a uno de los pilares de su centro del campo para el primer tramo de la temporada. En el económico, el club podrá recibir una importante indemnización de la FIFA por tratarse de una lesión sufrida durante la disputa del Mundial 2026, al tiempo que sigue muy pendiente de la evolución médica del futbolista ante la posibilidad de que finalmente tenga que pasar por el quirófano.

El internacional neerlandés sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, lesión confirmada por los servicios médicos del FC Barcelona después de que el jugador regresara de la concentración con Países Bajos. Aunque el club no ha fijado un plazo oficial para su recuperación, todo apunta a que permanecerá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas.

La FIFA compensará al Barcelona

La baja de De Jong activa el denominado 'Programa de Protección de Clubes' de la FIFA, un mecanismo diseñado para indemnizar a los equipos cuando un futbolista se lesiona mientras representa a su selección nacional. La normativa establece que, si el periodo de ausencia supera los 28 días, el club tiene derecho a recibir una compensación económica. En el caso del Barcelona, esa condición se cumplirá con seguridad, por lo que podrá reclamar la correspondiente indemnización.

El reglamento contempla una cantidad máxima de hasta 7,5 millones de euros por jugador y accidente. La cifra se calcula mediante una compensación diaria de hasta 20.548 euros, con un límite de 365 días de baja. La cantidad definitiva dependerá del tiempo que De Jong permanezca de baja médica.

Uno de los aspectos que todavía debe concretarse es la fecha oficial desde la que comenzará a contabilizarse ese periodo de incapacidad ya que el futbolista terminó su participación en el Mundial el pasado 30 de junio y posteriormente regresó a Barcelona para someterse a nuevas pruebas.

El origen de la lesión

Durante buena parte del campeonato, De Jong jugó con molestias en la rodilla e incluso utilizó una protección específica. El propio futbolista explicó posteriormente que los médicos de la selección neerlandesa le transmitieron que la lesión era leve y que no empeoraría si seguía jugando. Sin embargo, las exploraciones realizadas por los servicios médicos azulgranas revelaron un diagnóstico mucho más serio del inicialmente previsto, confirmando la rotura del ligamento lateral interno.

Ante las numerosas informaciones aparecidas durante los últimos días, el centrocampista publicó un comunicado en el que defendió tanto su compromiso con el Barcelona como su decisión de continuar compitiendo durante el Mundial. El neerlandés asegura que siempre actuó siguiendo las indicaciones médicas recibidas y lamentó las especulaciones sobre su implicación con el club.

El Barça prefiere la operación

La gran cuestión ahora está puesta en el tratamiento que seguirá el futbolista. De Jong apuesta por una recuperación conservadora y, por el momento, evitar el quirófano. Esa decisión también fue confirmada por el Barcelona en su parte médico, aunque dejó abierta la puerta a una posible intervención si la evolución no resulta la esperada.

Precisamente ahí aparece uno de los intereses del club. En los despachos consideran que una operación facilitaría establecer un periodo de recuperación mucho más largo y definido -que podría rondar los cuatro meses-, lo que permitiría tramitar una baja federativa de larga duración. Esa jugada supondría un importante alivio para el límite salarial del Barcelona, ya que parte de la elevada ficha del internacional neerlandés podría destinarse a inscribir nuevos futbolistas dentro de las restricciones del 'fair play' financiero de LaLiga.

Según el portal especializado Capology, Frenkie percibe una ficha anual que supera por poco los 18 millones de euros brutos. El holandés es el quinto jugador mejor pagado de la plantilla actual tras Lamine Yamal (31 M€), Ter Stegen (20 M€), Raphinha (20 M€) y Kounde (19,5 M€). Resulta cuanto menos llamativo el caso del meta alemán, un jugador que ya no cuenta y que sigue siendo el segundo en la escala salarial blaugrana.

El caso del todavía portero del FC Barcelona se asemeja mucho al de Frenkie. Ter Stegen se lesionó el pasado año y se negó en principio a operarse contra las indicaciones de los médicos del club, declarándose incluso en rebeldía, aunque finalmente se plegó a las órdenes de la entidad azulgrana. Su caso fue especialmente doloroso porque fue cedido al Girona en el mercado invernal tras recuperarse y nuevamente se lesionó siendo ya portero del equipo gerundense, cuando apenas había disputado un par de partidos con su nuevo equipo.

En cuanto a De Jong, la opción de operarse depende exclusivamente del jugador. Sin su consentimiento para pasar por el quirófano y formalizar una baja de larga duración, el club no puede utilizar ese margen económico para reforzar la plantilla.