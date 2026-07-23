De Jong y la intrahistoria de su lesión: "Las primeras evaluaciones me dijeron que era leve, las nuevas pruebas mostraron que era más grave"

El centrocampista del equipo azulgrana, a través de sus redes sociales, relata en una extensa carta lo sucedido en estas semanas y confirma que "por el momento no será necesaria una operación"

Frenkie de Jong, futbolista del FC Barcelona, se ha manifestado públicamente poco después de que se conociera que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Lo ha hecho a través de sus redes sociales con una extensa carta en la que explica lo ocurrido a propósito de su lesión y las últimas semanas.

El centrocampista ha explicado que durante el Mundial sufrió una lesión. "Tras las primeras evaluaciones, los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si seguía jugando. El único inconveniente era jugar con algo de dolor", ha relatado De Jong que ha seguido: "Durante mis vacaciones regresé a Barcelona para someterme a nuevas pruebas. Estas mostraron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente".

De Jong confirma que inicialmente no pasará por el quirófano

El jugador del Barcelona también ha indicado que "por el momento, no será necesaria una operación" y que ahora está "completamente centrado" en su recuperación para "volver a los terrenos de juego lo antes posible".

De Jong termina la carta con un mensaje de optimismo de cara al futuro y de agradecimiento hacia los que le han apoyado en este tiempo. "Todavía quedan muchos momentos por vivir muchos objetivos que queremos conseguir juntos. Gracias por todo vuestro apoyo. Estoy deseando volver", ha asegurado el neerlandés.

La carta completa de De Jong

La carta completa en la que De Jong explica lo sucedido es la siguiente:

"Normalmente no presto mucha atención a lo que se escribe sobre mí, el equipo o el club. Pero últimamente ha habido muchas especulaciones sobre mi lesión y mi situación en el Barça.

Me resulta difícil ver que haya gente cuestionando mi relación y mi compromiso con el club a causa de informaciones falsas. El fútbol lo es todo para mí, y siempre he dado todo lo que tengo por el FC Barcelona y por mi país. Por eso quiero compartir lo que ocurrió.

Durante el Mundial sufrí una lesión en la rodilla. Tras las primeras evaluaciones, los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si seguía jugando. El único inconveniente era jugar con algo de dolor, pero a lo largo de mi carrera lo he hecho siempre que he podido contribuir al equipo, tanto en mi club como con mi selección.

Durante mis vacaciones regresé a Barcelona para someterme a nuevas pruebas. Estas mostraron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente. Afortunadamente, por el momento, no será necesaria una operación y ahora estoy completamente centrado en mi recuperación y en volver a los terrenos de juego lo antes posible.

Cada día trabajo para estar en la mejor forma posible. Me tomo mi profesión, mi cuerpo y mi responsabilidad con el equipo muy en serio. Pero a veces hay cosas que no puedes controlar, y esta lesión es una de ellas.

Jugar para el Barça y para la Oranje es algo de lo que me siento increíblemente orgulloso, y mi compromiso con ambos nunca cambiará. Seguiré dándolo todo por este escudo, por mis compañeros y por nuestra afición.

Todavía quedan muchos momentos por vivir muchos objetivos que queremos conseguir juntos. Gracias por todo vuestro apoyo. Estoy deseando volver.

Visca Barça siempre, Frankie".