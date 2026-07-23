El FC Barcelona hace oficial el fichaje de Adeyemi: cifras y detalles de la operación

El alemán es el segundo refuerzo que hace el club catalán durante este mercado de fichajes de verano, tras el de Anthony Gordon, con el objetivo de mejorar la delantera para la cual aún se espera que se incorpore un delantero centro después de que se haya marchado Robert Lewandowski

El FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Karim Adeyemi que se convierte en el segundo refuerzo, tras el de Anthony Gordon, del equipo catalán de cara a la siguiente temporada. El atacante llega procedente del Borussia Dortmund a cambio de 22 millones de euros más 7 millones de euros más en variables, reservándose el club alemán un 20 por ciento de una posible plusvalía.

Karim Adeyemi es una petición expresa de Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, para reforzar un ataque en el que ya cuenta con Lamine Yamal, Roony Bardghji, Raphinha, Anthony Gordon y Ferran Torres. El técnico espera la incorporación de un delantero centro después de que Robert Lewandowski se haya marchado tras acabar contrato.

Karim Adeyemi, de 24 años, aterriza en el club catalán después de haber realizado una temporada, en el Borussia Dortmund, en la que ha disputado 39 partidos en los que ha marcado 10 goles y ha dado 6 asistencias. Si bien es cierto que el joven atacante no ha tenido la misma continuidad que en temporadas pasadas.

Comunicado del FC Barcelona haciendo oficial el fichaje de Karim Adeyemi

'El FC Barcelona y el Borussia Dortmund han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero Karim Adeyemi, que firma como futbolista azulgrana hasta 2031.

Polivalencia en ataque

Nacido el 18 de enero de 2002 en Múnich, de padre nigeriano y madre rumana, el fichaje de Adeyemi supone la incorporación de un perfil más que interesante para la delantera azulgrana. A lo largo de su trayectoria ha demostrado ser capaz de adaptarse con facilidad a ambas bandas, pero también a la posición de delantero centro. Todo ello, exhibiendo una velocidad espectacular y un gran golpeo con la pierna izquierda.

Reencuentro con Flick

Esto lo convierte en un gran recurso para Hansi Flick, que lo conoce bien. Cuando aún era futbolista del Salzburgo, su primer club profesional tras pasar por las categorías inferiores del Forstenried, el Bayern y el SpVgg Unterhaching, el actual entrenador azulgrana le dio la oportunidad de debutar con la selección absoluta de Alemania.

Experiencia en la élite

De aquello hace ya cerca de un lustro, y ahora vuelven a encontrarse en un contexto muy distinto. Entre medias, Adeyemi ha pasado las últimas cuatro temporadas en el Borussia Dortmund, donde se ha consolidado tanto en la Bundesliga como en la Champions League, competición en la que ya suma 48 partidos (37 con el conjunto alemán y 11 con el Salzburgo). Dos de ellos, precisamente, frente al Barça en la pasada edición.

Ambicioso

Ahora, este reencuentro con Flick se produce en un Club en el que podrá trabajar y seguir creciendo en el día a día, con la certeza de que Adeyemi llega a Barcelona con la ambición y las ganas de reivindicarse, poniéndose al servicio de su compatriota. Porque, pese a haber tenido un papel importante durante la fase de clasificación para el Mundial, no fue convocado para la fase final. Así, tras un verano limpio para recargar energías y con toda la pretemporada por delante, Adeyemi ya es azulgrana'.