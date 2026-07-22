Cuti Romero dejará el Tottenham: Inter acelera y el Barcelona espera salidas

El central argentino tiene decidido cerrar su etapa en Londres; el Inter prepara contactos con su entorno y el Barça solo se moverá si libera espacio en la defensa

El ciclo de Cristian Romero en el Tottenham está terminado. El central argentino abandonará el conjunto londinense durante este mercado de fichajes pese a haber renovado hace menos de un año y mantener contrato hasta 2029.

El Inter de Milán ha comenzado a trabajar activamente en su incorporación y prepara una reunión con el entorno del futbolista. El Barcelona también sigue su situación, pero cualquier movimiento azulgrana dependerá de las salidas que consiga cerrar previamente en el centro de la defensa.

Cuti Romero dejará el Tottenham este verano

La salida del capitán ya no se contempla únicamente como una posibilidad. Según ha confirmado Fabrizio Romano, Romero abandonará el Tottenham “al cien por cien” antes del cierre del mercado y las partes consideran agotada su etapa en el norte de Londres.

La decisión resulta especialmente llamativa porque el defensa había firmado en agosto de 2025 un nuevo contrato de larga duración. El acuerdo, anunciado oficialmente por los ‘spurs’, amplió su vinculación hasta junio de 2029 y estuvo acompañado por su nombramiento como capitán del primer equipo.

Aquella renovación parecía cerrar las especulaciones sobre su futuro, pero la temporada modificó el escenario. El Tottenham volvió a terminar muy cerca de los puestos de descenso y no disputará competiciones europeas durante el próximo curso, mientras Roberto De Zerbi impulsa una profunda reconstrucción de la plantilla.

Romero busca ahora un nuevo desafío después de cinco campañas en Inglaterra. El argentino llegó cedido desde el Atalanta en 2021 y fue adquirido definitivamente un año después, consolidándose como uno de los centrales más importantes del equipo por su agresividad defensiva, su liderazgo y su capacidad para anticiparse lejos del área.

El Tottenham ya había preparado la despedida de Cuti Romero

Los últimos movimientos realizados en las oficinas londinenses anticipaban el desenlace. El Tottenham reforzó el centro de la defensa con Marcos Senesi y Jan Paul van Hecke, dos incorporaciones que permiten afrontar la marcha de Romero sin tener que buscar un sustituto de urgencia.

La dirección deportiva también está remodelando otras zonas del equipo. La llegada de Sandro Tonali por una cifra récord y las operaciones protagonizadas por Luka Vuskovic, Radu Dragusin y Djed Spence reflejan la intención de De Zerbi de alterar profundamente el bloque heredado.

El Tottenham no regalará a su capitán pese a que haya aceptado negociar su salida. Las informaciones procedentes de Italia sitúan la valoración inicial alrededor de los 50 millones de euros, una cifra elevada pero inferior a algunas cantidades reclamadas durante anteriores ventanas.

Su contrato hasta 2029 otorga al club inglés una posición sólida. Romero puede presionar para marcharse y elegir su próximo proyecto, pero el Tottenham conserva capacidad para exigir una compensación importante y esperar a que la competencia eleve las propuestas.

El Inter prepara una reunión con el entorno de Romero

El Inter es actualmente el equipo que se mueve con mayor determinación. El club italiano ha identificado al argentino como uno de los principales candidatos para liderar su defensa y tiene previsto mantener contactos directos con sus representantes para conocer sus exigencias salariales y su disposición a regresar a la Serie A.

El nombre del central apareció durante las conversaciones que Inter y Tottenham mantenían por Djed Spence. En esos contactos, el propio conjunto inglés trasladó la posibilidad de negociar también por Romero, una circunstancia que permitió a la entidad lombarda explorar la operación antes de que concluyera el Mundial.

El argentino conoce perfectamente el campeonato italiano. Jugó en Genoa y Atalanta, fue elegido mejor defensa de la Serie A durante la temporada 2020/21 y dejó el país para fichar por el Tottenham cuando ya se había convertido en uno de los zagueros más cotizados del continente.

En Milán encontraría además un entorno con una fuerte presencia argentina. Lautaro Martínez ejerce como capitán del equipo y Javier Zanetti mantiene un papel institucional destacado, dos figuras que pueden facilitar su adaptación y aumentar el atractivo de la propuesta.

El Barcelona necesita vender antes de entrar en la puja por Romero

El Barcelona mantiene a Romero dentro de su agenda, pero su situación es diferente. El club azulgrana considera que el argentino puede aportar contundencia, liderazgo y experiencia a su defensa, aunque no tiene actualmente el espacio deportivo ni el margen económico necesarios para acelerar.

La operación depende de que se produzca la salida de alguno de los centrales que forman la plantilla. El Barça necesitaría liberar una ficha, reducir masa salarial y obtener ingresos antes de afrontar un traspaso que podría acercarse a los 50 millones.

Deco sigue atento a la evolución de las conversaciones, pero el Inter cuenta con ventaja temporal. Mientras los italianos preparan una reunión con el entorno del jugador, el Barcelona debe resolver primero su propia operación salida.

El Mundial vuelve a elevar la cotización de Cuti Romero

El defensa llega al mercado después de ser uno de los pilares de Argentina en el Mundial 2026. Lionel Scaloni mantuvo su confianza pese a las dudas físicas que arrastraba antes del torneo y el central respondió formando junto a Lisandro Martínez una pareja decisiva en el camino hasta la final.

Argentina terminó como subcampeona después de caer ante España, pero el rendimiento de Romero reforzó su prestigio. Su capacidad para defender hacia delante, imponerse en los duelos y sostener una línea adelantada volvió a situarlo entre los centrales más valorados del fútbol europeo.

Antonio Conte, que trabajó con él en el Tottenham, llegó a definirlo como “el mejor defensa, con diferencia” del campeonato y recomendó al Inter realizar el esfuerzo necesario para contratarlo antes de la Copa del Mundo.

El Inter toma la delantera, pero falta el acuerdo con Tottenham

La salida está decidida; el destino, todavía no. Romero ha disputado su último partido con el Tottenham, pero el club que pretenda ficharlo tendrá que alcanzar un acuerdo económico con una entidad que lo tiene contratado durante tres temporadas más.

El Inter ha dado los primeros pasos y prepara el contacto directo con sus agentes. El Barcelona observa desde una posición condicionada por sus propias ventas y podría entrar con mayor fuerza si consigue desprenderse de alguno de sus defensores.

El adiós al Tottenham es ya inevitable. La gran incógnita del mercado consiste ahora en saber quién conseguirá convertir esa despedida en uno de los fichajes defensivos más importantes del verano.