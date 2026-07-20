Fallece Kevin Keegan, histórico jugador inglés y doble ganador del Balón de Oro

Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés y doble Balón de Oro, fallece a los 75 años tras una dura lucha contra el cáncer, dejando un legado inmenso en clubes como Liverpool, Hamburgo y Newcastle

Kevin Keegan ha fallecido a los 75 años de edad. El exjugador inglés, que fue Balón de Oro en 1978 y 1979, se encontraba luchando contra un cáncer. De esta manera, los diferente equipos por los que pasó el que fuera mediocampista han querido un último adiós, como han sido los casos del Liverpool y el Hamburgo. Además, su familia ha querido comunicar la triste noticia en un escrito en el que "solicitan espacio y privacidad".

Kevin Keegan dejó un gran impacto tanto en la Premier League como en la Bundesliga, por su paso por el Liverpool, Hamburgo y Newcastle. Tres títulos de liga, dos Copas de la UEFA y una Copa de Europa en 1977 aparecen en el palmarés del excentrocampista, que fue doble ganador del Balón de oro. La selección inglesa quiso también decir adiós al exjugador: "Nuestros pensamientos están con la gamilia, amigos y antiguos clubes de Kevin".

La familia de Kevin Keegan comunica su fallecimiento

El propio Kevin Keegan anunció hace casi dos meses que sufría cáncer. Tras ello, el exjugador no ha podido superar la enfermedad y así lo ha comunicado su familia: "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Kevin Keegan a los 75 años. Kevin luchaba contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa y sus hijas en sus últimos momentos".

De esta manera, la familia de Kevin Keegan recuerda que fue "ganador en dos ocasiones del Balón de Oro, Kevin fue un esposo, padre y abuelo muy querido. La familia desea agradecer al increíble equipo médico de Kevin todo su apoyo. Atraviesan un momento sumamente difícil y solicitan espacio y privacidad".

El mundo del fútbol despide a Kevin Keegan

Por su parte, el Liverpool, con el que Kevin Keegan ganó la Premier League hasta en tres ocasiones y la Copa de la UEFA, quiso decir adiós a su exfutbolista: "Nos entristece profundamente la muerte del legendario Kevin Keegan y lloramos su pérdida. Su espíritu indomable y su notable contribución quedarán grabados para siempre en nuestra historia y su legado perdurará".El Newcastle despidió de esta manera a Kevin Keegan: "Lamentamos la muerte de Kevin Keegan. El ícono del fútbol inglés ha fallecido a los 75 años a causa de las secuelas de su enfermedad de cáncer. Con Kevin Keegan, el fútbol mundial pierde una de sus personalidades más emblemáticas. Siempre guardaremos un recuerdo honroso de nuestro antiguo jugador campeón y doble ganador del Balón de Oro. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todos sus compañeros de camino. Descansa en paz, 'Mighty Mouse'".

El Real Madrid también se ha querido pronunciar tras conocer el fallecimiento de Keevin Keegan: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Kevin Keegan, leyenda del fútbol inglés y del fútbol mundial. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su familia y seres queridos, a sus compañeros y a todos sus clubes"

La carrera de Kevin Keegan como jugador y entrenador

Kevin Keegan pasó como jugador por Scunthorpe United y Liverpool, en Inglaterra, además de Southampton y Newcastle. Por otro lado, defendió los colores del Hamburgo desde 1977 a 1980. De esta manera, el exfutbolista colbó las botas en 1984. Ocho años después se hizo cargo del propio Newcastle como entrenador, pasando después por el Fulham, selección inglesa, Manchesyer City, de nuevo, Newcastle en 2008.