El Tottenham hace oficial el fichaje de Sandro Tonali, el más caro de su historia

Sandro Tonali aterriza en un Tottenham desatado, que supera los 100 millones por su fichaje y lo ata hasta 2032. El italiano, convencido por Roberto De Zerbi, llega mientras el Newcastle afronta un verano de dudas y salidas en St James' Park

El Tottenham está rompiendo el mercado de fichajes en Inglaterra. Los 'spurs' han hecho oficial la llegada de Sandro Tonali, procedente del Newcastle, por lo que han pagado un total de 108 millones de euros, ademñás de nueve en variables. Además, el club inglés viene de firmar la incorporación de Mateus Fernades por 98 millones, siendo una de las ventanas de traspasos más agitadas en la entidad londinense.

Tras ello, Sandro Tonali ha hablado para los medios oficiales de Tottenham tras confirmar su fichaje, dejando claro que "la gente decía que había cuatro o cinco clubes, pero solo había uno". Además, el italiano ha confesado que habló con Roberto de Zerbi: "Fue mágico porque supe de inmediato que tenía que fichar por el Tottenham". De esta manera, el conjunto inglés suma un refuerzo de lujo en este mercado.

Sandro Tonali se despide del Newcastle y llega al Tottenham

Sandro Tonali dice adiós al Tottenham tras tres temporadas en el Newcastle. El club de la Premier League ya ha alcanzado los 276 millones de euros gastados en fichajes en este mercado, tras las llegadas de Andy Robertson, Marcos Senesi, Jean Paul van Hecke, Dubravka y Mateus Fernandes, además del centrocampista italiano. El ex del Milan, entre otros, da el salto al equipo londinense tras meses de rumores sobre su futuro.

Además, Sandro Tonali firma un contrato de seis temporadas, hasta 2032, ocupando el hueco en la plantilla del Newcastle tras la salida de Anthony Gordon al Barcelona. Además, hay otros futbolistas que no tienen claro su futuro en el conjunto de Eddie Howe, como son Bruno Guimaraes, Tino Livramento o Nick Woltermade, entre otros. Por ello, se espera un verano agitado en St James Park.

Sandro Tonali: "Hablé con el entrenador durante casi dos horas sobre el club"

Sandro Tonali ha valorado su fichaje por el Tottenham en los medios del club: "Estoy muy contento de estar aquí. Cuando llegué hoy al Club, me sentí fantástico. La gente decía que había cuatro o cinco clubes, pero solo había uno. Hablé con el entrenador durante casi dos horas sobre el club, la afición, el estadio y nuestro fútbol. Fue mágico porque supe de inmediato que tenía que fichar por el Tottenham".

El centrocampista italiano añadió que ha "jugado contra el Tottenham varias veces y siempre he encontrado un ambiente fantástico gracias a su gran afición. ¡Tengo muchísimas ganas de que empiece la temporada!" Por su parte, Johan Lange, director deportivo del club inglés comentó el fichaje de Tonali: "Sandro es uno de los mejores centrocampistas de Europa y estamos encantados de darle la bienvenida al Club".

El director deportivo del Tottenham apuntó que Tonali "posee una calidad técnica excepcional, una gran inteligencia futbolística y el carácter necesario para triunfar en un entorno exigente y de alta presión. Sandro aporta una valiosa experiencia al más alto nivel, tanto a nivel nacional como en competiciones europeas, y sé que a nuestros aficionados les encantará su energía y compromiso en el terreno de juego".

Roberto De Zerbi: "A nuestros aficionados les encantará lo que aporta al equipo"

Roberto De Zerbi, además, quiso destacar la llegada de Tonali al Tottenham, que recibió el 'sí' del jugador: "Sandro es un jugador especial y un gran fichaje para nuestro club. Lo he seguido durante mucho tiempo, desde que se formó en las categorías inferiores del Brescia, el club de mi ciudad natal, y estoy muy contento de trabajar con él ahora".

Por último, De Zerbi ha concluido con un mensaje sobre Tonali, que fue del interés del Real Madrid: "Dadas sus cualidades, Sandro despertó mucho interés este verano. Sin embargo, dejó muy claro su deseo de unirse al Tottenham, y sé que a nuestros aficionados les encantará lo que aporta al equipo".