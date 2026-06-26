Sandro Tonali da el 'sí' al Tottenham y preparan un dineral para convencer al Newcastle

El jugador italiano ha dado el sí al club 'spurs' para su incorporación al equipo y el Tottenham preparan 115 millones para convencer al Newcastle de este fichaje, que ya les rechazó la primera oferta

El mercado de fichajes está siendo muy intenso en la Premier League, con los grandes equipos moviendo ficha rápido y arrebatándose jugadores entre ellos, fijándose también en las joyas que están despuntando en el Mundial 2026. Uno de los protagonistas principales está siendo Sandro Tonali, quién vive un auténtico culebrón por el gran interés del Tottenham en incorporarle a su equipo y la negativa del Newcastle, su actual club.

Roberto de Zerbi, entrenador de los 'Spurs', considera al jugador italiano prioridad absoluta para reforzar el centro del campo, y llevan semanas lanzando ofensivas al Newcastle, que el club rechaza. Sin embargo, ahora el Tottenham llega a un acuerdo con Tonali por su fichaje, aunque aún les queda negociar con el club, y para ello preparan una millonada, muy superior al precio de mercado del jugador.

Sandro Tonali llega a un acuerdo para su fichaje por el Tottenham

El Tottenham no se dio por vencido tras el primer rechazo del Newcastle por Tonali, que no quiso los 95 millones que los 'spurs' le ofrecían para incorporar al pivote italiano, que se ha convertido en referencia en el centro del campo con el conjunto blanquinegro. Una cifra bastante significativa y mayor del precio de mercado que tiene el jugador italiano, marcado en 80 millones de euros.

Ahora, el club londinense del propio Tonali, centrocampista italiano tal y como adelanta la prensa inglesa. Por ello, el Tottenham prepara una nueva ofensiva para convencer al Newcastle, que no quiere ceder. Aunque el dineral que ofrece el club de Tottenham Hotspur es difícil de rechazar, subiendo su oferta con una segunda y mucho más ambiciosa cantidad económica.

El Tottenham lanza una nueva ofensiva por Sandro Tonali y sube a los 115 millones

El Newcastle no quiere perder a uno de los futbolistas que más interés está despertando a nivel internacional, con el seguimiento también de equipos como el Manchester City. Sin embargo, ninguno está haciendo tantos empeños por su traspaso como el Tottenham, que tras una temporada muy floja en la que han rozado peligrosamente el descenso, necesitan una garantía en el centro del campo que sea capaz de organizar el juego a la vez que defienda las contras de los rivales, un perfil que cuadra perfectamente con Tonali.

Por ello, y tras recibir el sí del jugador, ahora lanzan una nueva oferta. El Newclastle rechazó 95 millones de euros por el jugador italiano y el equipo que dirige Roberto de Zerbi sube su apuesta de forma considerable, hasta los 115 millones de euros. Una cifra muy alta en la Premier, que cada vez tiene más liquidez para hacer grandes desembolsos por los futbolistas.