Rafa Jódar rompe otro techo, se sitúa en el Top-8 de la Race y alcanza unas históricas semifinales en Montreal

El tenista madrileño supera en dos sets a Arthur Fils y alcanza sus primeras semifinales en un Master 1.000

A la espera de que juegue Ben Shelton, Rafa Jódar es el actual número 6 de la Race a Turín y tendría plaza para las ATP Finals. Ha desplazado en esa lucha, nada menos, que a Djokovic, Auger-Aliassime y De Miñaur; se queda a un puesto del Top-10 en la clasificación general de la ATP; se consolida como el tercer jugador con más victorias de la temporada... Todo eso es la consecuencia del triunfo de Rafa Jódar sobre Arthur Fils por 7-6(5) y 6-3 en Montreal.

Sin embargo, todo eso pasa a un segundo plano y, seguramente, el tenista madrileño no estará pensando en nada de ello cuando tiene a sólo dos pasos un título de Master 1.000. Jódar ha roto otro techo más en Canadá. En sus terceros cuartos de final tras Madrid y Roma, el español ha alcanzado su primera semifinal en un torneo de esta categoría. Si hace una semana rompió otro techo al alcanzar la final de un ATP 500, ahora ha dado un paso más y se ha consolidado entre la elite del tenis mundial.

Jódar derrotó al mejor jugador francés del momento, Arthur Fils, por segunda vez en catorce días en una hora y 42 minutos -con un parón por la lluvia de más de una hora- y ahora se cruzará con otra de las sorpresas de este torneo, un Brandon Nakashima que ha derrotado por 6-2 y 6-3 al italiano Luciano Darderi.

Cuarta semifinal de la temporada para Jódar

Será su cuarta semifinal del año y, de las tres anteriores, sólo perdió en el Godó, precisamente ante Fils. En Washinton y Marrakech alcanzó la final.

El partido tuvo vaivenes y un parón muy largo cuando el duelo estaba más igualado. Empezó muy bien el español, rompiendo el saque de su rival, colocándose 3-0 y teniendo varias bolas para haber sentenciado con un 4-0. No lo logró y pese a contar con opciones de ruptura en el siguiente turno de saque del francés, Fils acabó resistiendo e igualando el set tras si aprovechar una de las dos opciones que le concedió el de Leganés.

Con 4-4 y la incertidumbre en el ambiente, Rafa Jódar ganó un juego muy duro y, a continuación, el partido se paró por la lluvia.

El parón no cambió nada. Ambos mantuvieron su saque y todo se resolvió en el 'tie break', donde a la tercera oportunidad, Jódar se hizo con la primera manga.

Tres 'breaks' de Jódar en el segundo set

Todo se ponía de cara para el joven tenista español, que también se fue al primer descanso con un 'break' a favor logrado en el tercer juego. Como en el primer set, Fils reaccionó e igualó.

Sin embargo, Rafa Jódar es un seguro de vida al resto y volvió a quebrar en un peleado séptimo juego que le permitió poder cerrar con servicio del rival. Hasta cuatro bolas necesitó con saque de Fils, pero acabó sellando con un 'break' su pase a unas históricas semifinales.