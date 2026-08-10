Rafa Jódar se mete en el Top-3 del año

Sólo Sinner y Zverev superan al español en victorias en 2026 y, si gana a Fils, se destacará en solitario en este aspecto

Rafa Jódar tiene en la madrugada de este martes la oportunidad de alcanzar sus primeras semifinales de un Master 1.000 y, de paso, de colarse entre los ocho mejores de la Race, que serán los que jueguen a final de temporada las ATP Finals.

Independientemente de lo que ocurra ante Arthur Fils, el tenista español ya ha hecho historia en la presente temporada, la de su debut en el gran circuito profesional y que le ha catapùltado desde más allá del Top-100 a las primeras posiciones que ahora ocupa.

En este tiempo ya ha alcanzado unos cuartos de final de un Grand Slam (Roland Garros), por tres veces con ésta la de un Master 1.000, ha jugado la final de un ATP 500 (Washington) y ha estrenado su palmarés con un ATP 250 (Marrakech). De hecho, sólo ha perdido en una ocasión en primera ronda (Indian Wells) y eso que la mayor parte de los torneos del ATP Tour que jugó a principios de temporada lo hizo por invitación y partía como víctima propicia.

Esos triunfos no sólo le han ayudado a ocupar la posición que ahora tiene, sino otra mucho más alta en un ránking que muestra la barbaridad que Rafa Jódar ha hecho en la presente temporada: el de triunfos conseguidos.

Jódar, tras la estela de Sinner y Zverev

Sólo dos tenistas le superan este año en ese ránking, Jannik Sinner y Alexander Zverev, que han ganado 44 partidos en lo que llevamos de temporada. Tras ellos aparece Jódar y un Tommy Paul que por ahora no puede sumar más, por lo que de ganar hoy a Fils, el tenista madrileño se situaría como el tercer tenista en solitario con más triunfos en lo que llevamos de año.

Alex Zverev desperdició una gran oportunidad de recuperar el mando en este ranking, que tenía entre Roland Garros y Wimbledon, al perder en primera ronda en Montreal. Sin embargo, tendrá la oportunidad de conseguirlo en Cincinnati, ya que Jannik Sinner ha renunciado también a jugar ese torneo previo al US Open.

El Top-10 de jugadores con más victorias este año está lleno de ilustres (Medvedev, De Miñaur, Auger-Aliassime, Tiafoe...). Shelton ha sido el último en entrar en él y aún tiene la posibilidad de seguir mejorando sus números, ya que también ha alcanzado los cuartos de final en Canadá, donde defiende título y donde se enfrenta en esta ronda a otro joven, el checo Jakub Mensik.

Igualado con él está Luciano Darderi, que se enfrenta esta noche al norteamericano Brandon Nakashima, en el duelo de cuartos del que saldrá el rival de Jódar o Fils.

Clasificación tenistas con más victorias en el ATP Tour 2026

1. Jannik Sinner (44)

+. Alexander Zverev (44)

3. Rafael Jódar (33)

+. Tommy Paul (33)

5. Frances Tiafoe (32)

6. Daniil Medvedev (30)

+. Felix Auger-Aliassime (30)

+. Álex de Miñaur (30)

+. Luciano Darderi (30)

+. Ben Shelton (30)