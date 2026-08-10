Jannik Sinner sigue los pasos de Alcaraz y siembra dudas para el US Open

Su renuncia a Cincinnati y la incertidumbre que generan sus problemas en la rodilla no son nada tranquilizadoras

Aunque las informaciones eran tranquilizadoras, cada vez había más dudas en los últimos días sobre la presencia de Jannik Sinner en Cincinnati. El hermetismo en torno a su lesión tras pasar la pasada semana una revisión en una clínica de Milán era total. Y, finalmente, el tenista italiano ha decidido bajarse del segundo Master 1.000 de esta gira norteamericana y centrarse en preparar el US Open.

Sinner no ha jugado desde que ganara Wimbledon en la segunda semana de julio y ha renunciado tanto a Montreal como ahora a Cincinnati, por lo que, al igual que Carlos Alcaraz, afrontará el US Open sin haber hecho un recorrido previo.

“Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que debo retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati”, publica el número uno del tenis mundial.

En Italia aseguran que la lesión de Sinner no es grave

Los problemas los tiene en una de sus rodillas, unas molestias detectadas tras reanudar sus entrenamientos tras unas semanas de vacaciones. Según publicaba La Gazzetta dello Sport, no son graves, pero el tenista italiano ha querido recuperarse completamente antes de afrontar un torneo con este problema.

“Me ha estado molestando la rodilla derecha y, aunque hemos estado trabajando intensamente con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir”, explicaba el propio tenista italiano, que defendí ala final que perdió el pasado año ante Carlos Alcaraz.

Sinner dejaba un último deseo y reconocía que su único objetivo en las próximas semanas es el US open, que también perdió con Alcaraz hace un año y que quiere reconquistar. “Estoy muy decepcionado por no poder jugar en Cincinnati y deseo a Bob (Moran) y a todo su equipo un gran torneo y mucho éxito. No veo la hora de volver el próximo año", añade antes de indicar que ahora está "concentrado en preparar el US Open”.

Viajaría a Nueva York a finales de esta semana

La renuncia a Cincinnati le da diez días más de margen, ya que tenía que viajar este mismo domingo a Cincinnati y ahora retrasará su salida hasta el próximo fin de semana y podrá celebrar su 25 cumpleaños (16 de agosto) en casa. A lo largo de estos días, Sinner permanecerá en Turín, donde el médico de la selección italiana, Luca Semperboni, está siguiendo de cerca la evolución de su problema en la rodilla.

Con su renuncia y la de Carlos Alcaraz, que también se ha saltado este próximo Master 1.000, el torneo de Cincinnati se encuentra en la misma situación del de Montreal, con Zverev como primer cabeza de serie y con las opciones muy abiertas.

Si con Carlos Alcaraz había muchas dudas sobre cómo podría rendir en el US Open sin haber jugado algún torneo previo de la gira, ahora también se amplía la misma incertidumbre con el tenista italiano.