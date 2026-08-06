Jannik Sinner da marcha atrás tras sus problemas en la rodilla

El tenista italiano viajará finalmente a Cincinnati pese a haber tenido que pasar esta semana por una clínica para buscar soluciones a un problema en una de sus rodillas

El martes saltaron las alarmas y este jueves las dudas se convirtieron en certezas. El 'Corriere della Sera' confirmaba que la visita a Jannik Sinner a una clínica de Milán, lejos de ser una revisión rutinaria, como se había vendido en un principio, se debía a unas molestias que sufre en una de sus rodillas.

La noticia llegaba después de que ese mismo martes, Carlos Alcaraz anunciara su renuncia al Master 1.000 estadounidense y retrasara su reaparición, que posiblemente sea directamente en el US Open, aunque está barajando pedir un 'wild card' y jugar unos días antes en el ATP 250 de Winston-Salem.

En el país transalpino se especulaba con una posible ausencia del italiano en el próximo torneo, que dejaría muy tocado a Cincinnati sin sus dos finalistas, ya que Sinner y Alcaraz se jugaron el título en la pasada edición.

Sinner ya se había ausentado del Master 1.000 de Montreal, que ha arrancado esta semana. Y alegó para borrarse del mismo su deseo de descansar después de Wimbledon. Esa ausencia, más las de Alcaraz y Djokovic, han desatado un debate que aún no ha remitido y que apunta a cambiar las obligaciones de las grandes estrellas con respecto a los Masters 1.000.

Sinner se ha tomado dos semanas de 'vacaciones'

Tras Wimbledon, el tenista italiano había regresado esta misma semana a los entrenamientos y ha sido entonces cuando aparecieron las molestias. El de San Candido se desplazó hasta la clínica Physioclinic de Milán, junto a cuatro miembros de su equipo, que supervisaron todas las pruebas.

Según publican en este mismo medio italiano, el número uno del mundo no parecía muy preocupado con las molestias y se mostró sonriente en todo momento. El resultado de la exploración a la que fue sometido reveló que podía seguir entrenándose. Por ello, han podido confirmar que viajará este domingo a Cincinnati para probarse unos días allí antes de que el torneo arranque el próximo día 13.

El número uno del mundo no quiere nuevas 'pájaras'

Tras algunos episodios vividos en la primera parte de la temporada, como la situación extrema de la semifinal en Roma o el bajonazo ante Juanma Cerúndolo en París, Jannik Sinner se ha tomado muy en serio el descanso y ha parado completamente durante dos semanas antes de afrontar la parte final de la temporada. Ya estuvo casi un mes sin jugar entre su eliminación en Roland Garros y su debut en Wimbledon y ahora ha repetido la experiencia.

Tras Cincinnati apenas tendrá un respiro. Y eso que no juega la Laver Cup, donde sí están Alcaraz y Jódar. Luego llega el US Open, la gira asiática, con Shanghai como principal objetivo, el Six Slam Kings... Necesita tener las pilas cargadas para ese maratón y cualquier detalle, como una molestia en la rodilla, puede ser clave.