España silencia Santiago y estará en las Finales de Bolonia tras romper una racha que ya duraba 15 años

El equipo español de Copa Davis solucionó por la vía rápida su clasificación para la Final a 8 tras ganar el dobles con Jaume Munar y Pedro Martínez

España gana por la vía rápida y estará el martes en el bombo de la Final a 8 de la Copa Davis, que se va a sortear este próximo martes y se va a jugar del 24 al 29 de noviembre. El equipo español, como segundo clasificado del ránking tras Italia, evitará al combinado local en cuartos, además de a la Alemania de Zverev y a la República Checa de Lehecka.

Las victorias de Dani Mérida y Rafa Jódar el sábado habían puesto el pase en bandeja. Y Pedro Martínez y Jaume Munar cerraron la eliminatoria en el dobles tras ganar a Alejandro Tabilo y a Tomás Barrios por 6-0 y 6-3.

Chile, pese a que Tabilo tendría que jugar a continuación ante Jódar, apostó por su mejor doble para seguir viva, pero recibió una soberana paliza. "Creo que hemos hecho un partidazo. Lo que se ve en la pista es el ambiente que hay fuera", indicaba Munar. Pero Martínez, por su parte, reconocía que los nervios y la presión habían pasado factura a los chilenos, que estaban contra las cuerdas, y que sólo con el partido cuesta arriba y casi todo perdido se relajaron. "Ellos estaban encogidos por el resultado y se han soltado después", indicó.

El duelo no tuvo historia en su primer set, en el que Munar y Martínez pasaron por encima de sus rivales. El segundo sí fue más competido, pero de igual forma, la pareja española se mostró muy sólida y confiada, y pudo cerrar la serie.

En Chile habían depositado muchas esperanzas en este duelo. Su selección llevaba 15 años invicta en casa y contaba con 12 eliminatorias ganadas por Nicolás Massú en su banquillo, pero se había enfrentado a países del Grupo I y Grupo II, no a un combinado con algunos de los mejores del mundo. Eligió la tierra batida, pese a tener España enfrente, y visto el resultado, parece claro que se equivocó.

España, única que gana a domicilio

La de España era la última eliminatoria que quedaba por resolverse, por lo que ya están los ocho países que el martes entrarán en el sorteo. Junto al equipo que dirige David Ferrer están Italia, como anfitriona, y las otras seis selecciones que han pasado este fin de semana: Alemania, Gran Bretaña, Canadá, República Checa, Austria y Corea del Sur. De todas ellas, sólo España tuvo que ganar a domicilio, el resto fueron victorias locales.

Austria fue el primero en sellar su billete al imponerse 3-1 a Bélgica, mientras que Corea del Sur hizo historia al derrotar por el mismo marcador a la India y alcanzar por primera vez la Fase Final. Chequia protagonizó una de las eliminatorias más disputadas, remontando ante Estados Unidos para ganar 3-2 y hundiendo a un Ben Shelton que perdió sus dos partidos; y Canadá, liderada por Auger-Aliassime, superó a Francia 3-1.

Los otros dos clasificados tampoco tuvieron problemas. Alemania se impuso 3-1 a Croacia en Halle y Gran Bretaña resolvió con autoridad su eliminatoria ante Ecuador por 4-0 en Londres.

Resultados de los Qualifiers de la Copa Davis 2026

Austria – Bélgica 3-1

Corea del Sur – India 3-1

Chequia – Estados Unidos 3-2

Canadá – Francia 3-1

Alemania – Croacia 3-1

Gran Bretaña – Ecuador 4-0

Chile – España 3-0