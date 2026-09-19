El padre de Rafa Nadal: "Toni es mi hermano, pero entendíamos que era beneficioso para Rafa"

Sebastià Nadal explicó la incorporación de Carlos Moyá como entrenador de su hijo en el año 2016, argumentando que el tenista español necesitaba nuevas ideas para mejorar su juego durante la recta final de su carrera deportiva en la cual siguió a un alto nivel gracias en parte a los consejos del mallorquín

Si algo caracterizó siempre a Rafa Nadal fue su competitividad lo cual le llegó a querer mejorar días tras días a pesar de que lo había ganado absolutamente todo. Especialmente duros fueron los años 2015 y 2016, en los cuales el de Manacor no ganó ningún Grand Slam lo que le llevó a tomar medidas para revertir la situación. Una de ellas fue la incorporación de un nuevo entrenador, Carlos Moyá, que se unió a su tío, Toni Nadal, a finales del año 2016. Una decisión que fue apoyada por todo el entorno del tenista español tal y como explicó el padre de Rafa Nadal, Sebastià.

Los duros años 2015 y 2016 para Rafa Nadal

Las temporadas 2015 y 2016 no fueron fructíferas para Rafa Nadal. Ni siquiera en Roland Garros, su jardín particular, lo ha ganado 14 veces, tuvo buenos resultados. Una situación que le hizo pensar en dejar de jugar la tenis. "Estuve cerca de parar de jugar al tenis durante una temporada. Estaba cansado de mi día a día, pero Toni no era un gran amante de los descansos. Él creía que el camino más recto a la recuperación era seguir jugando". explicó el tenista español en su documental en Netflix.

Esas diferencias para afrontar dicha situación fueron el comienzo del distanciamiento entre Rafa Nadal y su tío, Toni Nadal. A pesar de ello, Rafa Nadal, que llevaba todo la vida entrenando con Toni, no prescindió de sus servicios, pero sí optó por sumar a su amigo Carlos Moyá como entrenador. El mallorquín comenzó a entrenar a Rafa Nadal a finales de 2016 y el de Manacor volvió a su mejor nivel de juego en el año 2017 ya que ganó Roland Garros y el US Open.

El propio Rafa Nadal afirmó que aunque con su tío todo estaba más o menos bien, necesitada nuevas ideas para no quedarse estancado y tener una recta final de carrera deportiva exitosa. "La relación con Toni a nivel profesional no estaba mal, pero yo a lo mejor necesitaba que mi cabeza escuchara un mensaje distinto. Se tomó la decisión de que era necesario incorporar a otra persona".

La decisión de Rafa Nadal fue apoyada por todo el entorno del tenista, incluido su padre, Sebastià Nadal, que entendía que su hermano perdiera algo de importancia en la preparación de su hijo. "Toni es mi hermano, pero lo primero es mi hijo. Toni a lo mejor no estaba contento, pero entendíamos que era beneficioso para Rafa".

El año 2017: ruptura entre Rafa Nadal y Toni Nadal

La relación profesional entre Rafa Nadal y su tío, Toni Nadal, se rompió de manera definitiva a comienzos del año 2017.

Debido a que se sentía un poco apartado y a que había perdido peso en las decisiones dentro del equipo, Toni Nadal, en el mes de febrero, afirmó públicamente que al final de ese año dejaría de entrenar a su sobrino.

Dichas palabras sorprendieron a Rafa Nadal y a todo su entorno, ya que Toni Nadal no les había comunicado aún nada.