David Ferrer toma una decisión con Rafa Jódar y Dani Mérida antes de medirse a Chile en la Copa Davis

El seleccionador del combinado nacional ya ha elegido los nombres y el orden de quienes tratarán de superar la segunda eliminatoria de la 'Ensaladera' ante Chile

No contar con la principal estrella del equipo, ahora mismo Carlos Alcaraz, siempre provoca algo de cosquilleo en el estómago a un entrenador. Sin embargo, David Ferrer, seleccionador nacional de tenis lo tiene bastante claro. Viendo la nueva generación de tenistas jóvenes que han proliferado en el último año, dará igual quien juegue porque lo hará bien.

España se mide este sábado a Chile en la celebración de la última fase eliminatoria que dará los siete billetes de las finales de la Copa Davis en Bolonia.

España, finalista en la pasada edición, quiere buscar su revancha con Italia, pero para ello deberá ganar a Chile, que juega en su casa y en pista dura.

Se la ha jugado David Ferrer con un equipo donde la mayoría no han debutado todavía en esta competición, que siempre es especial por el ambiente tan festivo y lúdico que se vive en las gradas. Rafael Jódar, Dani Mérida y Martín Landaluce se estrenan en una eliminatoria, mientras que Jaume Munar y Pedro Martínez, dos de los baluartes de la pasada Davis, ejercerán de veteranos.

Chile, por su parte, la dirige Nicolás Massú y tiene a Alejando Tabilo como principal baluarte, junto al también rocoso Cristian Garín. Tomás Barrios Vera y Matías Soto completan la convocatoria.

La decisión de David Ferrer puede ser determinante

Una vez conocido el sorteo de la eliminatoria, David Ferrer ha tenido que elegir. Y el de Jávea ha decidido apostar por los dos tenistas de moda en el circuito en los últimos meses, Rafa Jódar y Dani Mérida. El primero será su primera espada.

Y si esta decisión le ha parecido sorprendente, más lo es la segunda. Y es que Dani Mérida será el segundo que juegue un partido individual, mientras que Munar y Martínez harán dupla en el dobles.

De hecho, será el propio Daní Mérida el que abra la competición con Alejandro Tabilo. Cabe recordar que el tenista español ha hecho una buena gira en tierra batida este año, con un título ATP (Umag) y otra final (Bucarest). Martín Landaluce, esperará mientras sentado por si hubiese cualquier contratiempo de última hora.

Después de este primer punto, donde Tabilo parte como favorito, Rafa Jódar podría tener toda la presión en sus manos, tanto para intentar igualar la eliminatoria como para conseguir una renta casi definitiva para lograr el billete para Bolonia.

El madrileño se enfrentará a Cristian Garín y lo debe hacer sin complejos tras el excelente rendimiento que ha dado en tierra este curso, con un título ATP (Marrakech), unas semifinales en el Conde de Godó y unos cuartos de final en el Mutua Madrid Open, Masters 1000 de Roma y Roland Garros.

Ambos duelos de individuales servirán para abrir los cara a cara entre ellos, pues todavía no se han enfrentado en el circuito de la ATP hasta la fecha.

Munar y Martínez jugarán un dobles más que decisivo

Para el dobles del domingo, David Ferrer ha apostado por la veteranía de Jaume Munar y Pedro Martínez, los mismos que comenzaron la remontada de España ante Dinamarca hace un año en Marbella. Enfrente, tendrán a la pareja formada por Tomás Barrios Vera y Alejandro Tabilo.

Si no fallan las quinielas, deberían ser ellos quienes podrían dar la eliminatoria a España o, por el contrario, dar una bala extra a Chile.

Y en estos tres partidos no se decide la eliminatoria, será uno o dos partidos individuales los que lo determinarán. Primero se disputaría el número uno contra el número uno, es decir, Tabilo contra Jódar, y, de haber un quinto partido, Garín se mediría a Mérida.

Martín Landaluce, en el banquillo, pero apunta maneras como futbolista

Y si alguien está relajado en estos momentos es Martín Landaluce, debutante en una convocatoria de Copa Davis y que le tocará vivirla, de momento, animando a sus compañeros desde el banquillo. Y el también tenista madrileño ha sido captado por las cámaras mostrando sus dotes futbolísticos en la previa de esta eliminatoria. Sin duda, podría ser válido para un espectáculo de 'freestyle' con el balón.