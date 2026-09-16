Rafa Nadal desempolva su raqueta y regresa a la pista dos años después

El manacorí ha decidido participar en un evento muy especial para él y volverá a jugar en público desde que se retirara a finales de 2024

Lo estábamos esperando y, por fin, ha llegado. El regreso a la pista de Rafa Nadal ya tiene fecha y lugar. Tras su retirada en noviembre de 2024, el manacorí ha decidido desempolvar su raqueta casi dos años después para una ocasión que lo merece.

El sábado 3 de octubre y en consonancia con una serie de partidos de exhibición se celebrará el décimo aniversario de la Rafa Nadal Academy, ubicada en su ciudad natal, Manacor (Mallorca). Así, el ganador de 22 títulos de Grand Slam compartirá pista con algunos de los rivales y amigos que le acompañaron a lo largo de su carrera en una cita especialmente emotiva.

Será la primera vez que el balear vuelva a jugar ante el público por primera vez desde su retirada del tenis profesional.

El 'Rafa Nadal Academy Slam' dará el pistoletazo de salida a las celebraciones del décimo aniversario del centro deportivo, una ocasión para hacer balance de un proyecto nacido en Manacor en 2016 y construido sobre la metodología, la experiencia y los valores que han marcado la trayectoria del deportista mallorquín.

En los próximos días se anunciarán los jugadores participantes y los detalles para conseguir las entradas, que serán limitadas debido al aforo de la pista central de la Academia, y podrá seguirse en directo en la plataforma Movistar Plus, que cubrirá el evento para que los aficionados no se pierdan el regreso de Rafa Nadal a las pistas.

Rafa Nadal estuvo en el Gran Premio de España de F1

El rey de España Felipe VI, Rafael Nadal, Zinedine Zidane, Luis Figo, José Mourinho y una amplia representación de futbolistas del Real Madrid fueron algunos de los rostros conocidos que este domingo no quisieron perderse el estreno de Madring como escenario del Gran Premio de España de Fórmula Uno.

El nuevo circuito madrileño se convirtió desde primera hora en punto de encuentro de personalidades del deporte, la cultura y la sociedad, con especial protagonismo del mundo del fútbol, favorecido también por la cercanía del trazado con la Ciudad Real Madrid de Valdebebas.

Pero, sin duda alguna, uno de los más buscados fue Rafael Nadal. El ganador de 22 títulos de Grand Slam acudió a la primera carrera de la historia de la Fórmula 1 en Madring. Un fiel seguidor del deporte de motor, que ya estuvo esta misma temporada en el GP de Miami.

Y a su llegada al circuito de Madring se mostró muy agradecido de que se siguiesen celebrando “eventos de este nivel” en España porque beneficia a todo el país: “Que siga habiendo eventos de este nivel en España es una gran noticia para el país. Madrid lleva años en continuo crecimiento acogiendo eventos internacionales de diferentes ámbitos y de primer nivel. Lo que hace es de hacer de nuestro país más internacional de lo que es y que nos convirtamos en referencia”.

En este mismo sentido, el manacorí reconoce el esfuerzo que ha debido suponer organizar algo así: “Es un reto enorme -sobre organizar una carrera de Fórmula 1 en un circuito semiurbano-. Todo ocurre en un espacio de tiempo muy pequeño. Madrid ha demostrado que tiene la capacidad para este tipo de eventos, y España también. Contento de poder vivir un evento de este calibre y a disfrutarlo”.