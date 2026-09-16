Mbappé, Vinícius y Konaté dan la espalda a Ceuta y acuchillan el honor del Real Madrid: "Le estás faltando al respeto"

El periodista Paco González pone en duda la gestión de las estrellas del Real Madrid con Ceuta: "¿Qué problema tiene Mbappé en ponerse eso?"

Sorprendente imagen la protagonizada por los madridistas Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Konaté durante la previa del Elche-Real Madrid. Los futbolistas blancos saltaron al césped del Martínez Valero con la camiseta de apoyo a Ceuta, como el resto de futbolistas, pero la llevaron enrollada hasta el pecho, ocultando el mensaje "Todos somos caballas". Tras el saludo protocolario, además, se la quitaron rápidamente.

Una decisión que contrasta con la del resto de sus compañeros del vestuario blanco, convirtiéndose en la imagen más comentada en la mañana de este miércoles. El gesto de las dos estrellas del Real Madrid, junto a Konaté, ha abierto un tenso debate... Y hay opiniones para todos los gustos.

Mbappé, Vinícius y Konaté no muestran el mensaje de apoyo a Ceuta

La iniciativa, impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios con el respaldo de LaLiga, pretendía mostrar solidaridad con Ceuta. Los jugadores del Elche y del Real Madrid salieron al terreno de juego con una camiseta blanca que incluía el lema "Todos somos caballas. Ceuta y sus caballeros de la mar". La escena fue distinta, sin embargo, en el caso de Mbappé y Vinícius, quienes, al igual que Konaté, aparecieron con la prenda recogida. La inscripción no podía leerse completa.

Ibrahima Konaté también llevó la camiseta enrollada, aunque mantuvo la prenda durante el pasamanos. El resto de los futbolistas de ambos equipos sí mostró el mensaje de forma visible. Por el momento, ni el Real Madrid ni ninguno de los futbolistas se ha explicado públicamente al respecto.

Paco González, sin tapujos, pone el foco en la libertad de los futbolistas

La polémica llegó también a la Cadena SER, donde Paco González analizó lo ocurrido durante la programación deportiva. "En un equipo caben sensibilidades de todo tipo", señaló Paco González, quien defiende la libertad de expresión de cada uno, pero con matices: "Me parece cojonudo el que se ponga la camiseta de apoyo a Ceuta y también el que no".

Paco González analizó en 'Tiempo de juego' la imagen de los jugadores del Real Madrid, siendo crítivo con la forma en la que Mbappé, Vinicius y Konaté decidieron participar en la iniciativa. El consideró que los futbolistas debían tener claro si querían formar parte de ella antes de saltar al terreno de juego. Es una cuestión de club, el club te dice que hay que ponérsela y te la pones. Si atenta contra una idea personal tuya, no te la pones. A mí ponerse la camiseta a medias me parece fatal, ¿eso qué es? No estás obedeciendo al club. Le estás faltando el respeto a la entidad".

Paco González cayó en la idea de figuras como Brahim Díaz, quien podría tener una sensibilidad diferente al ser internacional con Marruecos. Algo similar a lo que le ha ocurrido al bético Abde, quien ha tenido que cerrarse las redes después de posar con la camiseta. Sin embargo, Paco González se pregunta: "¿Qué problema tiene Mbappé en ponerse eso?".

Pirri, presidente de honor del Real Madrid, es ceutí

La polémica adquiere una dimensión aún más especial si se pone el foco en el Real Madrid como entidad, pues Pirri, leyenda del madridismo y actual presidente del Real Madrid es ceutí. Pirri disputó 561 partidos oficiales con el club y marcó 172 goles. Su trayectoria le convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia madridista.

Por eso, la imagen de Mbappé y Vinícius con la camiseta de Ceuta a medias es aún más controvertida. Especialmente en una entidad como el Real Madrid, que cuida los detalles. "Tengo buenos recuerdos de mi infancia. Nací justo el año que concluyó la Segunda Guerra Mundial, me crié en el barrio de Hadú, San José, Ceuta, donde había una importante comunidad musulmana, y allí comencé a ir al colegio y no tuve nunca ningún problema", ha explicado en algún momento el propio Pirri.

El Real Madrid ante el valor de sus símbolos

El Real Madrid ha defendido el respaldo a la iniciativa, así como la libertad individual de sus jugadores. El conjunto blanco no se ha posicionado al respecto, aunque sí emitió un comunicado previo: "Antes del comienzo de partido entre el Elche y el Real Madrid, los jugadores de ambos equipos saltaron al césped del Manuel Martínez Valero con unas camisetas en las que se podía leer 'Todos somos caballas'".

La imagen del Martínez Valero, por tanto, deja una pregunta abierta: ¿Hasta qué punto podemos exigir que el fútbol se convierte en un altavoz de solidaridad?