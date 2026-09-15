Roger Federer, extenista: "Mirka es mi esposa, pero fue mi entrenadora, mi compañera de entrenamiento, la que me mantuvo con los pies en la tierra"

El suizo dio un emotivo discurso cuando fue introducido en el Salón de la Fama del tenis en Newport, teniendo bonitas palabras para sus seres queridos y, por supuesto, también para el deporte que le ha hecho feliz durante tantos años

Roger Federer, para muchos considerado el mejor tenista de la historia, cartel que se debate con Rafa Nadal y Novak Djokovic, siempre ha sido considerado como el caballero del tenis. Educado y elegante, el suizo volvió a mostrar estas dos características de su juego frente al micrófono cuando dio un emotivo discurso cuando fue introducido en el Salón de la Fama del Tenis de Newport (Estados Unidos), en una gala que se celebró el pasado mes de agosto. El extenista tuvo palabras para sus seres queridos, en especial para su mujer, y también para el deporte que le ha hecho feliz tantos años.

Roger Federer y sus palabras a su mujer, Mirka Vavrinec, y a sus padres

Roger Federer, ganador de 103 torneos de tenis, de 20 Grand Slams y que fue 310 semanas número 1 de la clasificación de la ATP, señaló que una de las claves de su triunfo fue Mirka Vavrinec, su mujer. "Mirka es mi esposa, pero llamarla así es quedarse corto, porque fue mi entrenadora, mi compañera de entrenamiento, la que me mantuvo con los pies en la tierra, mi estilista".

Roger Federer y Mirka Vavrinec comenzaron su relación durante los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. El suizo destacó que ella le dio la calma para triunfar. "Mirka Vavrinec es quien me enseñó a concentrarme más en el tenis y a disfrutar de todo lo demás. Una madre maravillosa para nuestros cuatro hijos, que hace posible lo imposible en nuestras vidas. Ella y yo nos tomamos de la mano y podemos atravesar una pared. Gracias".

El extenista también recordó todos los sacrificios que hizo se madre durante su infancia los cuales le permitieron llegar a ser profesional y luego convertirse en uno de los mejores de la historia. "El tenis se convirtió en el centro de mi vida. Mi madre tenía un trabajo a tiempo completo, pero encontraba tiempo para trabajar en la oficina de pases del Swiss Indoors, y probablemente también tramitó algunos pases para ustedes. Ella también organizaba mis clases, me inscribía en los partidos y apoyaba a mis entrenadores. Mamá lo hizo posible. Gracias, mamá. Y ella misma jugaba al tenis en nuestro club local".

Por otro lado, Roger Federer bromeó sobre el talento de su padre con la raqueta en la mano. "Me han dicho que mi padre también jugaba. Es broma. Sabe tomarse las cosas con humor. Le gusta bromear. Gracias a mis padres por todo el tiempo que pasaron conmigo en la cancha".

Roger Federer deja claro así que para llegar a ser el mejor tuvo por detrás a personas que lo ayudaron y lo apoyaron en los malos momentos. Similar a lo que le ocurrió a Rafa Nadal en el pasado que siempre pudo contar con Xisca Perelló que a la postre fue su esposa. Sin duda, a ellos los les ha servido tener a una mujer que les ha dado ese poso de calma y de tranquilidad para dar su mejor nivel y rendimiento sobre la pistas de tenis.