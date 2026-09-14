Luna Serrat emociona a Dani Ceballos en su regreso al Betis: "Tus niñas te verán cumplir aquel sueño"

Dani Ceballos y Luna Serrat atraviesan uno de sus momentos más especiales tras convertirse en padres de mellizas y regresar a Sevilla. La creadora de contenido emocionó al futbolista durante su presentación con el Betis al recordarle el sueño que ahora cumplirá junto a sus hijas

Hay regresos que van mucho más allá de un fichaje. Para Dani Ceballos, volver al Real Betis supone reencontrarse con el club en el que empezó a hacerse futbolista, pero también cumplir un sueño que, años atrás, compartió con Luna Serrat. Ahora, ese recuerdo tiene dos nuevas protagonistas: sus mellizas.

El futbolista sevillano puso punto final a su etapa en el Real Madrid para regresar a casa. Ceballos aceptó incluso una propuesta económica inferior con tal de volver a vestir la camiseta verdiblanca, una decisión que le permite iniciar una nueva etapa profesional muy cerca de los Dani Ceballos suyos. Y precisamente su familia fue protagonista en uno de los momentos más emotivos de su presentación como nuevo jugador del Betis.

"Quién nos iba a decir que íbamos a cumplirlo juntos"

Luna Serrat, creadora de contenido y nieta del cantautor Joan Manuel Serrat, quiso sorprender a su pareja con un vídeo que se proyectó durante el acto. En él recordó una conversación que ambos tuvieron al comienzo de su relación y que, con el paso del tiempo, ha terminado convirtiéndose en realidad. "En nuestra primera cita me dijiste que el sueño de tu vida era que tus hijos te vieran jugar al fútbol algún día. Quién nos iba a decir entonces que íbamos a cumplirlo juntos".

Unas palabras especialmente significativas después de que la pareja se estrenara recientemente como padres. El pasado 23 de julio nacieron sus dos mellizas, convirtiendo este verano en uno de los más importantes de sus vidas. Luna quiso poner el foco también en la persona que hay detrás del futbolista y en su reciente faceta como padre. "Estamos tremendamente orgullosas de ti, de la persona que eres, pero, sobre todo, del padre en el que te has convertido en este último mes", aseguró. Pero todavía quedaba la frase que terminó de romper la emoción de Ceballos.

El sueño que ahora verá cumplido desde la grada

Luna recordó lo especial que resulta para el centrocampista regresar al club de su infancia y hacerlo, además, acompañado por su nueva familia. "Hoy empieza una nueva etapa, pero esta vez con una diferencia: tendrás a tus niñas viéndote desde la grada para verte cumplir aquel sueño del que algún día me hablaste", le dedicó. El mensaje provocó las lágrimas del futbolista, pero también las de Luna, que vivió el momento desde el propio estadio. Una escena que resume el cambio de vida que ambos han experimentado en apenas unas semanas: de convertirse en padres de mellizas a comenzar una nueva aventura en Sevilla.

La pareja afronta así una etapa completamente nueva, con el fútbol de Ceballos y la llegada de sus hijas como protagonistas. Luna, de hecho, no ha ocultado la emoción que le produce este nuevo comienzo. "Puede que lleve llorando las últimas 48 horas… Vamos a por esta nueva etapa, siempre los 4 juntos", escribió en sus redes sociales junto a varias fotografías familiares.

Ahora, aquel deseo que Ceballos contó en una primera cita ya no es solo un sueño. Sus hijas podrán verlo vestido de verdiblanco y jugando en el equipo que siempre quiso volver a defender, el equipo de su vida.