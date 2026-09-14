Carlos Sastre, ganador del Tour 2008: "El Chava tenía más clase que Indurain y Pedro Delgado"

Aunque el madrileño destaca el palmarés de Indurain y la forma de correr de Perico Delgado, resalta la "explosividad, raza y cambios de ritmo" del que fuera su cuñado

Voz autorizada dentro del ciclismo español, Carlos Sastre ganador del Tour de Francia en 2008, podio en las otras dos grandes vueltas y protagonista de una generación en la que coincidió con nombres como Alberto Contador, Alejandro Valverde, Samuel Sánchez o Purito Rodríguez. El madrileño también tuvo la oportunidad de vivir desde dentro una de las épocas doradas del ciclismo nacional. Pero antes de convertirse en profesional, Sastre fue un aficionado más. Entre sus referentes hubo tres nombres que marcaron especialmente su historia: Pedro Delgado, Miguel Indurain y, posteriormente, Laurent Jalabert.

Con el paso de los años, y después de haber conseguido él mismo aquello que soñaba viendo a sus ídolos, Carlos Sastre tiene una particular forma de ordenar a aquellas leyendas. Y su respuesta deja una conclusión especialmente llamativa: "Por palmarés, el mejor ciclista es Indurain, el que mejor corría era Pedro Delgado y el que tenía más clase era el Chava"

Indurain, el mejor ciclista español para Carlos Sastre

Su palmarés así lo defiende. Carlos Sastre lo tiene claro y cuando le preguntan quién es el mejor ciclista español, su respuesta es Miguel Indurain. Al menos por palmarés, algo que tampoco es baladí. "Siempre es complicado decir uno -como el mejor de la historia-. Por palmarés, diría que Indurain", explica Sastre, quien asegura que la trayectoria de Indurain dispone de argumentos suficientes para defender su elección. El ciclista navarro conquistó cinco Tours de Francia consecutivos y dos Giros de Italia, además de convertirse en una de las grandes referencias mundiales de su época.

Pero no todo en el ciclismo se puede medir por las victorias, los podios o los grandes títulos. Así lo ve al menos Carlos Sastre, quien no duda en matizar su argumentación: "Es difícil elegir porque para uno será el de mejor palmarés, para otro el que mejor corría, el que más clase tiene...". Y ahí es donde entran en juego los nombres de Perico Delgado y el Chava.

"El que mejor corría era Perico", sentencia el exciclista madrileño, quien le guarda un recuerdo especial a Delgado. Lo disfrutó durante sus años como aficionado; antes de convertirse en profesional: "Fue súper bonito ver correr a Delgado porque no sabíamos qué iba a pasar en la carrera; por la incertidumbre que mostraba".

Mientras que Indurain construyó buena parte de su leyenda sobre la regularidad, el dominio y una capacidad extraordinaria para controlar las grandes vueltas, Delgado tenía ese componente imprevisible que convertía sus carreras en un espectáculo.

El Chava, una mezcla de "explosividad, raza y cambios de ritmo"

Pero si hay una categoría en la que Sastre coloca por encima de todos al Chava Jiménez es en la clase: "El que tenía más clase era el Chava". Ambos compartieron numerosos entrenamientos y vivieron muy cerca el uno del otro en El Barraco, hasta el punto de que el Chava era su cuñado. La muerte de Jiménez, en 2003, fue por tanto un golpe especialmente duro para Sastre.#[media;blockquote;[proveedor:0;text:%3Cp%20class%3D%22parrafo%22%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%22El%20Chava%2C%20en%20cambio%2C%20era%20explosividad%2C%20raza%2C%20cambios%20de%20ritmo%E2%80%A6%22%2C%20asegura%20Carlos%20Sastre%3C%2Fp%3E]]

"El Chava, en cambio, era explosividad, raza, cambios de ritmo…", describe el madrileño, quien lo recuerda como un ciclista que no necesitaba acumular el palmarés de Indurain ni ofrecer la incertidumbre de Perico para dejar una huella profunda entre los aficionados. El Chava tenía una forma de competir que conectaba directamente con el espectador. Sus ataques, especialmente en la montaña, y esa capacidad para cambiar de ritmo con enorme facilidad le convirtieron en uno de los corredores más carismáticos de su generación.

Perico fue su primer ídolo antes de llegar al ciclismo profesional

Al margen de la comparaciones, Carlos Sastre reconoce su admiración por los tres corredores. De hecho, esta se remonta a mucho antes de que él mismo se convirtiera en profesional. La admiración de Sastre por estos corredores se remonta a mucho antes de que él mismo alcanzara la élite. De hecho, Pedro Delgado fue su primer gran ídolo: "Perico primero, y más tarde Indurain. También Laurent Jalabert. Fueron tres corredores que, a pesar de ser muy diferentes, marcaron mi historia ciclista".

Del niño que veía a Indurain a convertirse en ganador del Tour de Francia y ser llamado "mediocre" por Armstrong

Su carrera como profesional encima de la bicicleta llevaría a Carlos Sastre al protagonista de sus grandes ídolos. En 2008, el madrileño conquistó el Tour de Francia con el CSC después de años de trabajo y de esperar su oportunidad. "Después de mucho años de entrenamiento, de trabajo y de experiencia", explica el propio Sastre al recordar cómo llegó aquel triunfo: "El equipo confió en mí desde el principio e hicimos unos entrenamientos encaminados a llegar a ese Tour en las mejores condiciones. Y salió todo como esperábamos".

Sastre no guarda rencor a Armstrong por llamarle "mediocre"

Uno de los episodios más llamativos de aquella época llegó años después, cuando Lance Armstrong recordó en sus memorias el triunfo de Sastre de una manera muy poco amable. El estadounidense llegó a referirse a corredores "mediocres" como Sastre para explicar su regreso al ciclismo. Lejos de mostrarse molesto, el español asegura que aquellas palabras nunca le quitaron el sueño: "Siempre me ha dado igual lo que pueda decir el resto del mundo".

Incluso tira de ironía: "Me alegré porque tuvo el detalle de acordarse de mí y de ponerme en su libro". Aunque los siete Tours de Armstrong fueron posteriormente anulados por dopaje, Sastre reconoce que el estadounidense fue una figura que transformó determinados aspectos del ciclismo: "Siempre ha sido un referente, porque ha sido innovador en muchísimas cosas".

Sastre considera que Armstrong abrió una puerta a la innovación, al igual que había hecho anteriormente Manolo Saiz: "Fue un gran corredor, con independencia de que él reconociera lo que reconoció".