El '9' de España para Morata: cinco elegidos para Luis de la Fuente

"Estamos en un momento fantástico de la posición del '9' con Espí, Gonzalo, Chupe, Arnau, Samu... Más los que ya están", asegura el otrora capitán de la Selección Española, quien sueña con volver a la 'Roja', aunque es realista

Álvaro Morata no ha tirado la toalla con la Selección Española. El flamente fichaje del Leganés reconoce que le gustaría regresar algún día a la 'Roja', aunque también reconoce que el escenario ha cambiado y que para hacerlo desde Segunda división debería protagonizar una temporada protagónica. "Yo no cierro la puerta, claro que me gustaría volver”, admitía días atrás el que fuera capitán de la Selección hasta poco antes del reciente Mundial conquistado por España en Nueva York. Pese a ello, Morata mantiene los pies en el suelo y reconoce que es complicadísimo planteárselo: "Ahora mismo es una locura. Lo veo muy difícil por la competencia que hay".

"Estamos en un momento fantástico de la posición del '9' con Espí, Gonzalo, Chupe, Arnau, Samu... Más los que ya están. Creo que España tiene el mejor nivel en todas las posiciones desde hace tiempo", apostillaba Morata en relación al '9' de España, donde Oyarzabal y Ferran Torres, tras su gol en la final, ocupan dos de las teóricas tres vacantes que existen en la convocatoria de Luis de la Fuente para ocupar la posición de delantero centro. Un '9' para el que sólo no tendría el billete asegurado Borja Iglesias, tanto por su discreto papel en el Mundial, como por el hecho de que ha comenzado la temporada con problemas físicos. Antesala para pensar ya en el cambio de ciclo al respecto.

Cinco nombres. Cinco delanteros con perfiles diferentes que apunta Álvaro Morata, el otrora capitán de la 'Roja', y una pelea por colarse en la próxima convocatoria de Luis de la Fuente, quien dará su lista este viernes 18 de septiembre.

El '9' de España para los partidos contra Inglaterra, Croacia y Chequia

Si hay una posición en la que Luis de la Fuente tiene buena parte del trabajo adelantado es en la delantera. Oyarzabal y Ferran Torres parten como las dos opciones más seguras después del Mundial conquistado por España. Son dos futbolistas de máxima confianza para el seleccionador y, además, llegan con el aval de haber sido importantes en el campeonato. La gran incógnita, sin embargo, está en el tercer puesto.

Borja Iglesias fue el elegido para completar la nómina de delanteros en el Mundial, pero su participación en el torneo fue muy reducida y, para colmo, ha comenzado la temporada lesionado. Su situación abre una puerta. Y al otro lado aparecen precisamente los cinco nombres que Morata ha puesto sobre la mesa.

Espí, el gigante que ya llama a la puerta de la Selección Española

El nombre de Carlos Espí ha dejado de ser una apuesta de futuro para empezar a convertirse en una posibilidad real; especialmente tras su fichaje por el Real Madrid. El delantero ha dado el salto al conjunto blanco y afronta ahora el reto más importante de su todavía incipiente carrera.

Su gran virtud es precisamente una de las que menos abundan en la Selección: es un '9' de área, potente, alto y con capacidad para fijar centrales. Puede jugar de espaldas, atacar el balón aéreo y ofrecer una referencia diferente cuando el partido exige algo distinto. Es decir, un perfil muy similar al que ofrece Borja Iglesias en la punta de lanza. El escaparate de vestir la camiseta del Real Madrid, además, le aporta un plus del que no gozaba meses atrás, cuando se coló en la prelista de Luis de la Fuente siendo aún futbolista del Levante.

En cualquier caso, la de Carlos Espí no se antoja una candidatura inmediata para los planes de Luis de la Fuenta, aunque sí una de las que más recorrido puede tener teniendo como horizonte el Mundial de 2030 que España acogerá junto a Portugal y Marruecos como anfitrionas.

Gonzalo García, otro madridista que busca su sitio lejos de casa

Morata también se acuerda de Gonzalo García. Y no es casualidad. El delantero ha cambiado este verano Madrid por Inglaterra, afrontando una aventura en la Premier de la mano del Fulham de Arbeloa. Allí tendrá algo que todo atacante necesita para crecer: minutos y responsabilidad.

Gonzalo no es el delantero centro clásico. Puede caer a los costados, atacar espacios y aparecer entre líneas. Esa movilidad le permite ofrecer soluciones diferentes y encaja bien con la idea de una Selección que no depende exclusivamente de un '9' fijo. Su reto pasa por convertirse en importante en Inglaterra, lo que le servirá como trampilón ante los ojos de un Luis de la Fuente que ya contó con él para las jornadas de entrenamientos previos al Mundial, en las que completó el grupo con un nutrido grupo de jóvenes sin billete al Mundial.

Chupe, la sorpresa que coloca Morata en el escaparate de Luis de la Fuente

Mucho más llamativo es el nombre de Chupe. Quizá sorprende a primera vista, pues el futbolista del Málaga no tiene todavía el impacto mediático de Espí, Gonzalo o Samu. Pero Morata lo mete en la misma pugna y eso ya dice bastante. El delantero del Málaga representa esa otra vía hacia la Selección en la que Luis de la Fuente ha demostrado creer: crecer desde abajo, marcar goles y obligar a que su nombre aparezca en las listas.

Su perfil es el de un delantero que vive cerca del área y que ha demostrado en categorías inferiores que sabe dónde está el gol. Ahora le toca trasladar esa facilidad al fútbol profesional. La distancia con la absoluta todavía es importante. Pero la competencia que se abre por detrás de Oyarzabal y Ferran hace que cada actuación destacada de Chupe lo acerque más hacia el debate.

Arnau Ortiz, la apuesta que ya ha convencido a Simeone

El caso de Arnau Ortiz es diferente. Y posiblemente, también, el más sorprendente. Su evolución le ha llevado hasta el Atlético de Madrid y ha conseguido llamar la atención de Diego Simeone. Un entrenador que no suele regalar oportunidades.Arnau viene de demostrar una extraordinaria capacidad goleadora y ha ido modificando su propio perfil. Lo que comenzó siendo un futbolista más acostumbrado a partir desde posiciones exteriores se ha acercado cada vez más al área.

Si consigue trasladar al fútbol profesional la producción que ya ha demostrado en categorías inferiores, el Atlético puede ser un escenario perfecto para terminar de moldearlo. Y Simeone puede tener mucho que decir en ese proceso.

Samu Omorodion, el '9' que más se parece al que busca España

Entre todos los nombres que cita Morata, Samu Omorodion es probablemente el que más argumentos presenta ya acumulados. De hecho, su ausencia en el Mundial se corresponde tan sólo a su lesión. El delantero criado en Sevilla y en la cantera del Granada reúne algo que siempre ha tenido mucho valor para cualquier seleccionador: físico, velocidad, potencia y gol. Un atacante capaz de ganar metros por sí mismo y de convertir en peligro una pelota que parece perdida.

Su problema, sin embargo, es una lesión que frenó su evolución justo cuando estaba construyendo una candidatura cada vez más fuerte para estar en el Mundial 2026. Ahora debe recuperar sensaciones y volver a demostrar que aquel delantero que estaba creciendo a pasos agigantados sigue ahí. Si lo consigue, puede tener una ventaja respecto al resto: De la Fuente ya conoce perfectamente su perfil y sabe lo que puede ofrecerle.