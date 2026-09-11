Recado de Fabián a Argentina: "Hay que saber ganar y hay que saber perder"

El centrocampista de la Selección Española y del Paris Saint-Germain ha recordado lo ocurrido una vez acabó la final del Mundial en la que futbolistas como Leandro Paredes y Nahuel Molina, sobre todo, increparon a varios futbolistas españoles después de perder la final del Mundial 2026

Fabián Ruiz, futbolista del Paris Saint-Germain y de la Selección Española, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva ya que a sus 30 años es titular indiscutible en el equipo francés y es indispensable en el combinado nacional con el que se ha proclamado campeón del mundo hace unas semanas. El sevillano, que recientemente ha renovado con el PSG hasta el verano de 2028, ha recordado lo ocurrido tras la final del Mundial 2026 en donde varios jugadores de Argentina agredieron a futbolistas españoles. El de Los Palacios ha dicho que hay que saber ganar y también perder.

Fabián Ruiz dice que las imágenes al término de la final del Mundial 2026 no son ejemplo para nadie

Fabián Ruiz no ha dudado en calificar las imágenes, la actitud de los jugadores de Argentina contra los de España en la final del Mundial 2026, como desagradables y dijo que hay que saber ganar y perder en el deporte. "Es un momento que todos vieron, y que a nadie le gusta ver. Hay niños pequeños que ven fútbol a los que no deberíamos mostrarles ese ejemplo. Hay que saber ganar y hay que saber perder. A nadie le gusta perder, pero fue un momento un tanto desagradable en una final de la Copa del Mundo", ha argumentado en The Athletic.

Los jugadores de Argentina mostraron una mala actitud después de perder la final contra España. Leandro Paredes tiró al suelo a Gavi. Nahuel Molina agredió a Rodri Hernández cuando el futbolista español celebraba el título de campeón, Roberto Fabián Ayala golpeó a Dani Olmo y Thiago Almada también estuvo involucrado en los incidentes. Estos hechos provocaron que la FIFA entrara de facto y sancionara a los jugadores de Argentina con múltiples partidos de suspensión.

Fabián Ruiz, por otro lado, ha abogado por olvidar ya esos incidentes y centrarse en la celebración de la Selección Española la cual consiguió su segundo título de campeón del mundo después del logrado en el año 2010 en Sudáfrica. "Siempre intentamos dar un buen ejemplo a todos, porque todo el mundo ve fútbol, ​​desde los más pequeños hasta los mayores. Fue un momento que a nadie le gustó, pero espero que se olvide y que la gente recuerde nuestras celebraciones, que fueron inolvidables".

Fabián Ruiz ya está centrado en el futuro en donde tiene más retos con la Selección Española. Al andaluz, al tener sólo 30 años, le queda, al menos, otro ciclo por delante con el equipo entrenado por Luis de la Fuente ya que al Mundial 2030 llegaría con 34 años. Si el centrocampista sigue manteniendo el nivel de juego que ha demostrado en los últimos años, seguramente sea uno de los fijos en una Copa del Mundo en donde el combinado nacional será anfitrión ya que no hay que olvidar que lo organizara con Portugal y Marruecos, siendo el foco de conflicto entre los organizadores dónde se jugará la final ya que Marruecos desea que se dispute en Casablanca, mientras que España apuesta por Madrid.