Luis de la Fuente: "Tengo una vinculación importante con Ceuta y muy buenos amigos allí. Nos sentimos ceutíes. Necesitan recuperar la normalidad que les ha sido robada"

El seleccionador nacional, que visitó hace una semana Ceuta, no ha dejado de dar muestras de apoyo al pueblo ceutí en las últimas semanas

La visita que hace una semana hicieron Luis de la Fuente y Rafael Louzán a Ceuta fue un gesto con los habitantes de esta ciudad autónoma, pero, en el caso del riojano, también tuvo vínculos emocionales por las relaciones que tiene allí.

El seleccionador nacional y el presidente de la RFEF realizaron un acto institucional, que se celebró en el salón del trono del Palacio Autonómico, en el que mostraron su apoyo a los ceutíes y también la ciudad autónoma norteafricana fue una de las primeras en recibir la Copa del Mundo ganada el pasado mes de julio.

Ya lo advirtió el propio Luis de la Fuente días antes de viajar a Ceuta. "Intentaremos animarles y trasladarles el sentir de España, que es que estamos con ellos", afirmó el riojano. Unas palabras que luego corroboró en su visita. “No estáis solos. Vamos a estar con vosotros hasta el final y lo que podamos aportar allí estaremos. Deseo que esto se solucione muy pronto con la ayuda de todos los españoles”, admitía.

Este gesto y otros que se han visto replicados a lo largo de la última semana de forma institucional por clubes, como ocurrió en el caso del Betis, o por aficionados, como se pudo ver el martes en el Santiago Bernabéu. Hasta el punto de que el técnico del Ceuta, el sevillano José Juan Romero, que admitió antes de empezar LaLiga Hypermotion que estaba decepcionado con la respuesta que estaba dando su país, señaló este miércoles que ahora se sentía orgulloso de lo que estaba viendo.

La frase que más ha repetido De la Fuente: "Ceuta somos todos"

Luis de la Fuente ha hablado en varias ocasiones sobre todo lo que está aconteciendo en Ceuta desde el pasado 31 de julio y siempre ha dejado un mensaje muy claro: “Ceuta somos todos”. El seleccionador español conoce de primera mano lo que están pasando y, por eso, no duda en mostrar su apoyo. "Estamos con Ceuta. Yo dije que “Ceuta somos todos”, pero no por una frase hecha. Es que es verdad. Tengo una vinculación importante con Ceuta, tengo muy buenos amigos; y tengo mucha relación con la ciudad. Quiero transmitirles nuestro apoyo, solidaridad, todo nuestro ánimo y que nos sentimos ceutíes también nosotros. Ceuta, lo primero. Luego todo lo demás", señalaba en declaraciones a OK Diario el riojano, donde dejaba claro que la prioridad de todos es darle a los ciudadanos ceutíes su vida normal.

"Los primeros que tienen que recuperar sus vidas son ellos, que han visto cortada su normalidad. (...) Hay que normalizar y dar soluciones, por supuesto, pero primero, los que tienen que recuperar su vida son los ceutíes", ha reiterado el seleccionador español.

Pide a los que mandan que prioricen este problema

De la Fuente no quiere entrar en política ni complicarse con quien tiene razón o no, pero sí apremia a os que mandan para que pongan eso por encima de peleas personales y de estrategias nacionales y geopolíticas. "No sé qué mecanismos hay que utilizar para que los ceutíes recuperen esa normalidad ya porque es lo más inmediato", sentencia.

El campeón de Europa y del mundo recuerda el poder del fútbol y lo que puede ayudar en estos casos, algo que se está viendo en las últimas semanas. "El fútbol es una escuela de valores, entre ellos solidaridad, sacrificio, esfuerzo y generosidad, y todos los ceutíes os habéis convertido en mis ídolos por la entereza y un ejemplo de saber estar", afirmó el pasado viernes en Ceuta, donde recordó su paso por allí al frente de un combinado español de base. "Yo estuve aquí dirigiendo a la Sub-19 (…) Aquí nos sentimos muy arropados y es un orgullo estar en nuestra casa", admitía Luis de la Fuente.