Guía Champions League 2026 | Calendario, equipos, formato, fechas y final
En ESTADIO Deportivo te traemos la mejor guía para conocer una nueva edición de la Champions League, con los equipos que participan, su calendario y el funcionamiento del formato
La Champions League 2026/27 echa a andar este martes 8 de septiembre. Esta es la guía completa de su fase liga: cuándo se juega cada jornada, qué equipos participan y cómo funciona el formato.
El formato: 36 equipos en una liga única
La fase liga reúne a en una clasificación única. Cada equipo disputará ocho partidos contra ocho rivales distintos -cuatro en casa y cuatro a domicilio-, y todos los resultados alimentan la misma tabla.
Cinco equipos españoles participan esta temporada: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal.
El calendario de la fase liga, jornada a jornada
- Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026
- Jornada 3: 20/21 de noviembre de 2026
- Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026
- Jornada 5:24/25 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026
- Jornada 7:19/20 de enero de 2026
- Jornada 8: 27 de enero de 2027
La fase liga se cierra el con la octava jornada, en la que los 18 partidos se disputan simultáneamente.
Los 36 equipos
España (5): Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal.
Inglaterra (5): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool y Aston Villa.
Italia (4): Inter de Milán, Nápoles, Roma y Como.
Alemania (4): Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart.
Francia (3): PSG, Lille y Lens.
Portugal (2): Porto y Sporting de Portugal.
Países Bajos (2): PSV y Feyenoord.
Turquía (2): Galatasaray y Fenerbahçe.
Completan el cuadro Club Brugge (Bélgica), AEK de Atenas (Grecia), LASK (Austria), Viking Stavanger y Bodø/Glimt (Noruega), Slovan Bratislava (Eslovaquia), Slavia de Praga (República Checa), Shakhtar Donetsk (Ucrania) y Sabah (Azerbaiyán).
¿Dónde se ve la Champions en España?
Los partidos se emiten en los canales M+ Liga de Campeones de Movistar Plus+, con los duelos destacados también en Movistar Plus+ (M7) y Orange Fútbol. El canal de cada partido se confirma unos días antes de cada jornada; en las previas de cada encuentro de ESTADIO Deportivo aparece siempre el canal ya asignado.
Las eliminatorias y la final
- Play-offs: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027
- Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027
- Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027
- Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027
- Final: 5 de junio de 2027
La final de esta edición de la Liga de Campeones se disputará el sábado 5 de junio de 2027, en el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid. Dicho lugar ya albergó la final de la máxima competición continental de 2019, la cual se llevó el Liverpool tras vencer (2-0) al Tottenham, logrando así su sexta orejona. Esta será la sexta vez que la capital española acoja la final de la Champions League, siendo sólo superada por Londres como la ciudad con mayor número de finales como sede.
Todos los partidos de la fase liga
Horarios en la España peninsular.
Jornada 1
Martes 8 de septiembre
- Club Brugge - Aston Villa (18:45)
- AEK de Atenas - LASK (18:45)
- Lille - Real Betis (21:00)
- Real Madrid - Inter de Milán (21:00)
- Porto - Manchester City (21:00)
- Borussia Dortmund - Villarreal (21:00)
Miércoles 9 de septiembre
- FC Barcelona - Feyenoord (18:45)
- Stuttgart - Viking Stavanger (18:45)
- Nápoles - Arsenal (21:00)
- Sporting de Portugal - Galatasaray (21:00)
- PSG - Slovan Bratislava (21:00)
- Liverpool - Atlético de Madrid (21:00)
Jueves 10 de septiembre
- PSV - Shakhtar Donetsk (18:45)
- Fenerbahçe - Roma (18:45)
- Como - RB Leipzig (21:00)
- Bayern de Múnich - Bodø/Glimt (21:00)
- Manchester United - Sabah (21:00)
- Slavia de Praga - Lens (21:00)
Jornada 2
Martes 13 de octubre
- Lens - Sporting de Portugal (18:45)
- Sabah - Slavia de Praga (18:45)
- Galatasaray - FC Barcelona (21:00)
- Inter de Milán - Club Brugge (21:00)
- Atlético de Madrid - Manchester United (21:00)
- Villarreal - Nápoles (21:00)
- Arsenal - Lille (21:00)
- RB Leipzig - PSV (21:00)
- Viking Stavanger - Bayern de Múnich (21:00)
Miércoles 14 de octubre
- Feyenoord - Como (18:45)
- LASK - Liverpool (18:45)
- Real Betis - Porto (21:00)
- Manchester City - PSG (21:00)
- Bodø/Glimt - Borussia Dortmund (21:00)
- Slovan Bratislava - Stuttgart (21:00)
- Aston Villa - Fenerbahçe (21:00)
- Roma - Real Madrid (21:00)
- Shakhtar Donetsk - AEK de Atenas (21:00)
Jornada 3
Martes 20 de octubre
- Fenerbahçe - Slavia de Praga (18:45)
- Sabah - Borussia Dortmund (18:45)
- Porto - PSV (21:00)
- PSG - FC Barcelona (21:00)
- Nápoles - Bodø/Glimt (21:00)
- Roma - Slovan Bratislava (21:00)
- Liverpool - Villarreal (21:00)
- Stuttgart - Atlético de Madrid (21:00)
- Manchester City - AEK de Atenas (21:00)
Miércoles 21 de octubre
- Como - Manchester United (18:45)
- Lille - Galatasaray (18:45)
- Real Betis - Feyenoord (21:00)
- Sporting de Portugal - LASK (21:00)
- Real Madrid - RB Leipzig (21:00)
- Aston Villa - Viking Stavanger (21:00)
- Club Brugge - Lens (21:00)
- Inter de Milán - Shakhtar Donetsk (21:00)
- Bayern de Múnich - Arsenal (21:00)
Jornada 4
Martes 3 de noviembre
- Shakhtar Donetsk - Sporting de Portugal (17:45)
- Galatasaray - Stuttgart (17:45)
- Manchester United - Roma (20:00)
- LASK - Slovan Bratislava (20:00)
- Feyenoord - Inter de Milán (20:00)
- FC Barcelona - Aston Villa (20:00)
- Atlético de Madrid - Bayern de Múnich (20:00)
- Villarreal - PSG (20:00)
- Bodø/Glimt - Lille (20:00)
Miércoles 4 de noviembre
- AEK de Atenas - Real Madrid (17:45)
- Fenerbahçe - Liverpool (17:45)
- RB Leipzig - Manchester City (20:00)
- Porto - Nápoles (20:00)
- Borussia Dortmund - Real Betis (20:00)
- Slavia de Praga - Arsenal (20:00)
- Viking Stavanger - Sabah (20:00)
- Lens - Como (20:00)
- PSV - Club Brugge (20:00)
Jornada 5
Martes 24 de noviembre
- Galatasaray - Aston Villa (17:45)
- Bodø/Glimt - LASK (17:45)
- Feyenoord - Porto (20:00)
- Arsenal - Borussia Dortmund (20:00)
- Slovan Bratislava - Real Betis (20:00)
- Manchester City - Nápoles (20:00)
- Real Madrid - PSV (20:00)
- RB Leipzig - Lens (20:00)
- Como - AEK de Atenas (20:00)
Miércoles 25 de noviembre
- Slavia de Praga - Villarreal (17:45)
- Sabah - FC Barcelona (17:45)
- Sporting de Portugal - Manchester United (20:00)
- Atlético de Madrid - Viking Stavanger (20:00)
- Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe (20:00)
- PSG - Roma (20:00)
- Club Brugge - Liverpool (20:00)
- Lille - Bayern de Múnich (20:00)
- Inter de Milán - Stuttgart (20:00)
Jornada 6
Martes 8 de diciembre
- Viking Stavanger - Feyenoord (17:45)
- Villarreal - Sabah (17:45)
- Manchester United - RB Leipzig (20:00)
- Nápoles - Club Brugge (20:00)
- FC Barcelona - Manchester City (20:00)
- AEK de Atenas - Galatasaray (20:00)
- Bayern de Múnich - Slavia de Praga (20:00)
- Roma - Sporting de Portugal (20:00)
- Aston Villa - PSG (20:00)
Miércoles 9 de diciembre
- Real Betis - Como (17:45)
- Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk (17:45)
- Stuttgart - Lille (20:00)
- LASK - Fenerbahçe (20:00)
- PSV - Atlético de Madrid (20:00)
- Borussia Dortmund - Inter de Milán (20:00)
- Arsenal - Real Madrid (20:00)
- Liverpool - Porto (20:00)
- Lens - Bodø/Glimt (20:00)
Jornada 7
Martes 19 de enero
- Galatasaray - Feyenoord (17:45)
- Bodø/Glimt - Atlético de Madrid (17:45)
- Real Madrid - LASK (20:00)
- Stuttgart - Club Brugge (20:00)
- Porto - Slavia de Praga (20:00)
- Aston Villa - Borussia Dortmund (20:00)
- Lille - Slovan Bratislava (20:00)
- AEK de Atenas - Roma (20:00)
- Inter de Milán - Liverpool (20:00)
Miércoles 20 de enero
- Fenerbahçe - Villarreal (17:45)
- Sabah - Nápoles (17:45)
- Real Betis - Arsenal (20:00)
- Manchester United - Bayern de Múnich (20:00)
- Sporting de Portugal - FC Barcelona (20:00)
- RB Leipzig - Shakhtar Donetsk (20:00)
- Lens - Manchester City (20:00)
- Viking Stavanger - PSV (20:00)
- Como - PSG (20:00)
Jornada 8
Miércoles 27 de enero (todos simultáneos)
- Arsenal - Sabah (20:00)
- Villarreal - Manchester United (20:00)
- FC Barcelona - Como (20:00)
- Atlético de Madrid - Fenerbahçe (20:00)
- Bayern de Múnich - Real Betis (20:00)
- Borussia Dortmund - AEK de Atenas (20:00)
- Nápoles - Viking Stavanger (20:00)
- PSV - Stuttgart (20:00)
- PSG - Galatasaray (20:00)
- Club Brugge - Bodø/Glimt (20:00)
- Liverpool - Lens (20:00)
- Slavia de Praga - Aston Villa (20:00)
- Slovan Bratislava - Inter de Milán (20:00)
- Shakhtar Donetsk - Real Madrid (20:00)
- Manchester City - Sporting de Portugal (20:00)
- Roma - Lille (20:00)
- Feyenoord - RB Leipzig (20:00)
- LASK - Porto (20:00)