Ilustre mirada de envidia en un Betis de Champions: "Es un día muy especial, pero con muchos nervios", explica Joaquín desde Lille

El futbolista más laureado de la historia bética y ahora consejero del club de sus amores está reviviendo las emociones que experimentó como futbolista en aquella 2005/2006, campaña en la que la camiseta verdiblanca estrenó el parche de la máxima competición continental

El legendario Joaquín Sánchez es el futbolista que más partidos ha jugado con la camiseta del Real Betis y el único que ha conquistado dos títulos, la Copa del Rey de 2005 y la que él mismo levantó como capitán en 2022. Si leyenda es tan grande que los canteranos verdiblancos sueñan con llevar algún día el célebre dorsal 17 que lució hasta que colgó las botas en 2023. Ha sido internacional, sabe lo que es jugar Mundial y Eurocopa con la selección española; pasó a la historia como parte importante del primer equipo bético que se clasificó para la UEFA Champions League y repitió en el torneo de las estrellas defendiendo los escudos del Valencia CF y el Málaga CF.

Pues a pesar de todo esto y mucho más que no cabía en esta introducción, el portuense siente envidia. Envidia sana, por supuesto; pero sin duda se cambiaría por cualquiera de los pupilos de Manuel Pellegrini para volver a vivir lo mismo que experimentó hace 21 años en el choque que este martes enfrenta al club de las Trece Barras con el LOSC de Lille, en la primera jornada de la Fase Liga en la presente edición de la máxima competición continental.

Joaquín ha atendido a los micrófonos de Radio Nacional de España (RNE) desde los pasillos del Stade Pierre-Mauroy de Lille, en la previa del duelo que arranca a las 21:00 horas de este martes y ha explicado sus sensaciones antes de este encuentro tan especial. En el entrenamiento sobre el escenario del choque, el ahora consejero del Betis posó junto a otros tres supervivientes de la plantilla de la 2005/2006: Toni Doblas, Fernando Fernández y Alexis Trujillo; todos ellos integrados en el cuerpo técnico de Pellegrini.

Da más nervios vivir la Champions en la grada que desde el terreno de juego

"Me da envidia, envidia sana, por supuesto. Pero hombre, se vive diferente desde la grada. El de este martes va a ser un día muy bonito, muy especial porque vuelve la Champions y el Betis está ahí; pero bueno, los nervios van por dentro", ha explicado el dirigente heliopolitano, a quien no se le quitó la sonrisa de la cara a lo largo de su conversación con la radio pública estatal.

El Lille de Davide Ancelotti, Romain Perraud, Tanguy Nianzou o Ethan Mbappé

"Nosotros vamos a afrontar el partido con toda la preocupación del mundo. O sea, sabemos que nos enfrentamos a un grandísimo equipo, que juega muy bien al fútbol y que está más acostumbrado que nosotros a estar en esta competición. Va a ser difícil ganar aquí al Lille. Va a ser muy difícil", ha advertido Joaquín, quien no pudo reprimir las ganas de ponerse a darle toques al estrellado balón de la Champions en una banda del Pierre-Mauroy mientras el Betis se ejercitaba.

"Yo estoy feliz, orgulloso y muy ilusionado por empezar; pero a la vez pues también estoy con los nervios... pues por todo eso, por las ganas de que seamos capaces de competir en la Champions, de dar la cara. Y bueno, después pues se ganará o se perderá, pero que el equipo dé ese nivel que todos queremos", ha añadido sobre una Fase Liga en la que el Betis se medirá también a Arsenal, Bayern de Múnich, Borussia de Dortmund, Feyenoord, Oporto, Como y Slovan de Bratislava.