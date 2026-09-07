Pellegrini pide calma con Ceballos en el Betis, prioriza LaLiga y 'pasa' del Real Madrid: "Ojalá hagamos una gran Champions, pero puede pasar factura"

El técnico bético señaló que la Champions es "un paso de gigante que trae mayor exigencia", advirtió sobre los tiempos de Ceballos y se refirió a las posibles rotaciones contra el Lille

Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al estreno de Champions, en la que valoró la importancia de este paso al frente, lo que significa para el club y para la plantilla y ofreció pistas sobre la participación de Ceballos y la dosificación de esfuerzos con Isco.

“Este estreno supone dar un paso más en Europa. Es algo muy importante para darle una alegría a los hinchas del Betis. En los seis años anteriores nos hemos estado clasificando para Europa League y Conference, ahora es un paso gigante a la Champions, que trae mayor exigencia y mayor alegría. Ojalá poder hacer una gran Champions, sabiendo que son rivales complicados para sumar puntos", señaló el míster, que advirtió de los riesgos de jugar en la máxima competición continental si no se consigue un equilibrio, apuntando cuál es la prioridad.

Pellegrini prioriza LaLiga, pero le da su sitio a la Champions

"Es una competición peligrosa que puede pasar factura en LaLiga. Puedes hacer una gran Champions llegando a semifinales y no sirve para nada si no te clasificas otra vez para competiciones europeas. Por eso es importante tener un plantel equilibrado, que rinda en ambos frentes.. LaLiga siempre tendrá una importancia mayor, es el resumen de todo el año, pero en la Copa y en la Champions trataremos de llegar lo más arriba posible. Hay que tener un plantel comprometido en todas las competiciones", apuntó el míster chileno, que advirtió sobre el Lille, sin hacer diferencias con otros rivales más poderosos.

"En el fútbol no hay rivales más peligrosos que otros, el fútbol es el fútbol, cada partido es distinto y difícil. Es un equipo puntero en la liga francesa, en su campo empató PSG en el último minuto. No desgloso difícil o fácil, sino cada partido es importante para sumar puntos en cada partido independientemente del rival en el campo", indicó Pellegrini, que alabó a su entrenador, Davide Ancelotti: "Me parece que trabajó con su padre, es el mejor entrenador de la historia. Seguramente tenga una idea futbolística parecida a la de su padre y sea un gran técnico. Me alegro mucho por él, pero ojalá que mañana no le salgan las cosas”.

El posible once, Ceballos e Isco

Además, el 'Ingeniero' se refirió a posibles rotaciones en el once y respondió sobre las opciones de Ceballos de jugar. "Vamos a ir viendo, tenemos 24 horas para ver al mejor equipo de inicio. Hablo con los jugadores, comienzan once, pero los otros once en el banco también tienen responsabilidad. El otro día entró Troy e hizo el gol para ganar. Ese compromiso entre ellos es muy fuerte y el equipo va a intentar dar la cara", apuntó Pellegrini, que habló sobre el utrerano. "Está en la lista y eso es importante, viene con retraso de adaptación, no es fácil tener minutos. Veremos donde se acomoda él con el paso de los días. Ir citado ya es un paso”.

También se le preguntó si Isco repetiría en el once por tercer partido consecutivo como reflejo de su mejoría física: “Veremos de aquí a mañana... Suma minutos y es positivo, pero veremos las cargas y qué es lo más importante. Lo analizaremos con el cuerpo médico”.

Pellegrini 'pasa' de la polémica con el Real Madrid

Igualmente, el chileno, que no se mojó sobre el cierre del mercado, el plantel se le cuestionó otra vez por la polémica en el partido contra el Real Madrid, la posición del club blanco y las insistentes declaraciones de Mourinho: “Ya pasaron las horas, estamos inmersos en la Champions y es pasado. El plantel debe estar comprometido para estar en las tres competiciones”.