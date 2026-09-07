Mourinho aviva la polémica arbitral del Betis-Real Madrid con acusaciones y una insinuación al aire: "Es un poco extraño"

El técnico madridista ha insistido hoy en la decisión de Hernández Hernández de no repetir el penalti de Mbappé y cargado duramente contra el VAR con una pregunta y una duda que dará que hablar tras caer con el Betis

José Mourinho no quedó conforme con sus declaraciones tras perder el Real Betis sobre las decisiones arbitrales de Hernández Hernández y hoy mismo ha reabierto la polémica en la rueda de prensa previa al choque de Champions contra el Inter de Milán para justificar la primera derrota de su nueva etapa en el Santiago Bernabéu.

En este sentido, cuando se le preguntó por el criterio arbitral, el entrenador portugués se centró en la decisión del colegiado de que finalmente no se repitiera el penalti detenido por Valles en el epílogo después de no ser llamado desde la sala VOR.

Así las cosas, Mourinho apuntó, en primer lugar, que la derrota se produjo especialmente por desaprovechar las ocasiones para rápidamente lanzar una larga perorata sobre la pena máxima y la responsabilidad del VAR, al que critica duramente.

Mourinho insiste: ¿Por qué no se ha repetido el penalti?

"No. No quiero hablar de criterio arbitral. La única cosa, y a lo mejor no es la respuesta a tu pregunta, es que... Perdona porque voy a escapar de tu pregunta y te voy a responder de otro modo. Pero, como esta pregunta no me ha llegado, aprovecho la tuya para ir en esa dirección. Hemos perdido contra el Betis. Hemos perdido porque no hemos traducido en goles la producción ofensiva que el equipo ha tenido. ¿Ok? Punto. Pero el penalti, ¿por qué motivo no se ha repetido? No se ha repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no se ha repetido porque el VAR no ha querido", indicó con malestar con Mourinho, que pidió más seriedad con esta herramienta.

"Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué? Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que irse a casa y no estar en el VAR. Si el VAR no ha mandado repetirlo porque no ha querido, es todavía peor", indicó Mou, en cuyas siguientes palabras asomaron teorías conspiranoides.

Mourinho va más allá: "La cosa extraña"

"Y viene una tercera pregunta. ¿Por qué no ha llamado al árbitro? Como mínimo, si no sabía el reglamento, ¿por qué no ha llamado al árbitro para verlo en el monitor? Un poco extraño. La cosa ahí es un poco extraña. Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que él no sabía el reglamento. Prefiero ir en la dirección de la honestidad, pero, si este es el caso, no puede ser árbitro, no puede estar en el VAR, porque lo que va a pasar la próxima semana, o dentro de un mes, o dentro de dos meses, es que en una situación igual se va a repetir el penalti", apuntó el luso, que insistió en que no lo usa como excusa la decisión, pero que necesita respuestas.

"Y quiero dejar muy claro que no hemos perdido por esto, porque a lo mejor podríamos hasta fallar la repetición del penalti.Pero, como entrenador del Real Madrid y como entrenador de fútbol de una competición profesional importante, me gustaría saber esto. ¿Por qué motivo el penalti no se ha repetido? Y me gustaría que me respondiera la gente que tiene esta responsabilidad", explicó Mourinho, que no solo se refirió ala cuestión del penalti.

La otra queja de Mourinho contra el Betis: la amarilla al capitán

"La otra cosa en este partido, que no tiene nada que ver con el resultado otra vez, es por qué motivo el capitán del Real Madrid recibe una tarjeta amarilla. Cuando el capitán, Vinícius, hace así y se dirige al árbitro y, antes de llegar, recibe una tarjeta amarilla. A mí me gustaría también saber por qué motivo. Porque nos dicen siempre que el capitán tiene el derecho de, educadamente y sin ser de un modo agresivo, acercarse al árbitro para pedir algún tipo de explicación. Perdón, he utilizado tu pregunta para ir al último partido", espetó.