Mourinho, técnico del Real Madrid, sorprende al hablar de "capitulo cerrado"

El entrenador luso hizo referencia a su anterior etapa en el Bernabéu hasta 20131. "Para mi, en el Real Madrid son dos periodos diferentes"

El Real Madrid se estrenará este próximo martes a partir de las 21:00 horas en la Champions League en un duelo que como el propio Mourinho ha dicho este lunes, no es "un partido ultraimportante". Los blancos debutaran en la fase liga de la Champions League ante el Inter y con el Santiago Bernabéu como escenario. Mourinho fue cuestionado en la previa sobre sus recuerdos de la Champions League con el Real Madrid y el propio Santiago Bernabéu.

Mourinho, que volvió a sacar a la primera plana las polémicas arbitrales del partido del Real Madrid ante el Real Betis, dejó claro que su objetivo es ganar y no tanto ganar bien: "Quiero ganar. Te podría decir que quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos contra el Betis y perder. Quiero ganar. Obviamente, estamos en una fase en la que jugamos ocho partidos y el objetivo en estos ocho partidos es clasificarnos, y creo que lo vamos a hacer".

Un nuevo capítulo para Mourinho en el Real Madrid

Mourinho respondió con claridad cuando fue preguntado por su anterior etapa en el Real Madrid y los éxitos en la Champions League. El luso trató de pasar página: "Para mí, en el Real Madrid son dos periodos diferentes. Yo cerré mi trabajo en el Real Madrid en 2013, hemos ganado lo que hemos ganado, hemos perdido lo que hemos perdido, hemos dado todo, pero se cerró. Es un capítulo cerrado. Esto no tiene nada que ver con el pasado, absolutamente nada con el pasado. Son dos momentos diferentes en la historia del Real Madrid".

El técnico luso aprovechó para sacar pecho y presumir de cómo cambió el Real Madrid con su llegada en la primera etapa: "Eso sí. En 2010 no se llegaba a cuartos de final desde hacía años, no se jugaba una semifinal desde hacía muchísimos años. Ahora es un Real Madrid que en los últimos diez años ha ganado, no lo sé, seis, siete, ocho. Son dos momentos diferentes, pero no es que me cambie el modo de pensar. Si me preguntas si tengo ilusión de ganar la Champions con el Real Madrid".

Sus recuerdos en el Santiago Bernabéu

Mourinho recordó que en el Bernabéu había vivido lo peor y lo mejor del fútbol pero prefirió centrarse en el encuentro ante el Inter: "Obviamente, en el Bernabéu he ganado una Champions y he perdido una semifinal de Champions por penaltis. He tenido lo mejor y lo peor en este estadio, pero no pienso en eso. Ni pienso en positivo ni en negativo. Pienso que soy entrenador del Real Madrid y que mañana se juega un partido de Champions que, como yo decía, no es un partido ultraimportante porque no decide nada, no es una eliminatoria, no es una fase de grupos anterior con cuatro equipos, son siete partidos más".

Endrick en el último entrenamiento del Real Madrid

La participación de Endrick

Por último, no dejó Mourinho lugar a las dudas con Endrick y su posible participación en el duelo de Champions League ante el Inter que no sería de más de 10 minutos: "Mañana puede estar preparado para jugar cinco minutos, diez como máximo, y ya está. Ha entrenado ayer por primera vez con el equipo. No juega desde Budapest o Austria, en un amistoso que hemos hecho. No tiene condiciones para más que cinco o diez minutos. Pero, como tenemos tantos espacios abiertos en el banquillo, porque son doce jugadores y no los tenemos, ahí está y a lo mejor tiene que jugar cinco o diez minutos. Es un jugador de ataque y jugará en ataque".