La curiosa estadística que persigue a Mastantuono: tres entrenadores fuera en menos de un año

Grosso, campeón del mundo con Italia en 2006, ha sido cesado tras no poder puntuar en las primeras tres jornadas de la Serie A italiana

Fabio Grosso ha concluido su trabajo como entrenador de la Fiorentina tras sólo tres jornadas disputadas en la Serie A, donde el inicio del campeonato no ha podido ser peor, con cero puntos conseguidos en las primeras tres jornadas.

El italiano, campeón del mundo con la 'Azzurra' en 2026, se hizo cargo del banquillo 'Viola' tras la salida de Paolo Vanoli, que había logrado la permanencia de la Fiorentina después de coger al equipo a mitad de la pasada temporada.

Los de Florencia cayeron 4-0 ante la Roma en su estreno en el Estadio Olímpico romano, antes de perder en casa 0-3 frente al Frosinone, recién ascendido a la máxima categoría italiana, el día que el club 'Viola' festejó su centenario. En la tercera jornada, los de Grosso fueron derrotados en el Artemio Franchi por el Torino (1-2), lo que supuso el adiós del técnico transalpino.

Mastantuono, un triturador de entrenadores

La Fiorentina había invertido bastante dinero este verano para reforzar el equipo, gastándose hasta 130 millones de euros en refuerzos, con 13 nuevos futbolistas para liderar el ambicioso proyecto 'Viola'. Entre todos esos fichajes destaca Franco Mastantuono, que llegó cedido del Real Madrid.

"Pensé en la Serie A, una liga competitiva que siempre me atrajo, además de la importancia del club y la larga historia de jugadores argentinos que escribieron la historia aquí", reveló Mastantuono cuando fichó por el conjunto italiano.

El argentino había sido titular indiscutible desde su llegada a Florencia, contando con la total confianza de Fabio Grosso, quien le veía como el líder del ataque 'Viola'. De hecho, Mastantuono confesó hace unas semanas que eligió "la Fiorentina también por el entrenador, pues en cuanto me llamó Fabio Grosso, entendí que su proyecto era ideal para mí".

Seis entrenadores con sólo 19 años y tres equipos

Ese liderazgo que Grosso veía en el argentino no fue correspondido por el futbolista, ya que su juego no brilló en los primeros tres partidos de liga, donde la Fiore tan sólo ha podido marcar un gol. De hecho, en el último encuentro ante el Torino, el argentino fue sustituto en el descanso.

Más allá de su rendimiento actual, lo que persigue a Mastantuono en su corta carrera es la sombra de ser 'gafe' para sus entrenadores. Grosso es el tercer entrenador que pierde su trabajo teniéndole a él bajo sus órdenes en menos de un año. Antes que el italiano vinieron Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso.

Incluso en River Plate, donde Martín Demichelis le dio la alternativa con sólo 16 años, también tuvo varios técnicos mientras era jugador 'millonario'. El propio Demichelis, Marcelo Escudero y Marcelo Gallardo estuvieron en el banquillo de River coincidiendo con Mastantuono.