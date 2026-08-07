Mastantuono y la decisión de firmar por la Fiorentina: "Es un equipo con mucha historia"

El argentino aterriza en Florencia con un mensaje claro y cargado de ilusión: "Tenía muchas ganas de venir aquí", además, de confesar que le "gustaría mejorar mi parte defensiva" y "uchar para lograr los objetivos"

Franco Mastantuono ya es nuevo jugador de la Fiorentina. El argentino se ha marchado al conjunto de Fabio Grosso cedido hasta el final de la 2026/2027. La falta de protagonismo y la decisión tomada por Mourinho ha hecho que el exjugador de River Plate busque una salida para seguir con su progresión y tener minutos. Además, el Real Madrid viene de fichar a Diomande, lo que prácticamente dejaba claro el plan del club blanco.

El Real Madrid buscaba un equipo para Mastantuono dónde pudiese seguir de cerca su progresión, más allá de los rumores que apuntaban a que el argentino quisiese volver a River Plate. Por otro lado, la conversación con Fabio Grosso apunta a que fue determinante para que firmase la cesión por la Fiorentina, por lo que comenzará una nueva etapa en la Serie A en la que espera tener el protagonismo que no ha tenido en Valdebebas.

Mastantuono: "Tenía muchas de venir aquí"

En este sentido, Mastantuono ofreció sus primeras declaraciones a los medios oficiales de la Fiorentina, dónde no ocultó sus sentimientos tras firmar por el equipo italiano: "Fue un día muy especial para mí, porque tenía muchas ganas de venir aquí y lo estoy disfrutando muchísimo. Elegí la Fiorentina porque es un equipo con mucha historia, y me ilusionaba mucho poder jugar en un club tan importante".

Además, el nuevo jugador de la Fiorentina, en calidad de cedido, confesó que habló "con muchos argentinos que han vestido esta camiseta, y todos me recomendaron venir. Hablaron maravillas del club, y eso me ayudó a decidirme por la Fiorentina". Por otro lado, Mastantuono alabó las instalaciones del club: "El Viola Park es realmente increíble, un hermoso centro de entrenamiento donde la gente es amable y servicial".

Mastantuono: "Me gustaría mejorar mi parte defensiva"

Mastantuono destacó cómo le recibieron los compañeros de la Fiorentina: "Eso me hace sentir bien. Ya he conocido a algunos de mis compañeros, y todos han sido muy amables, lo cual me alegra. Ya hablé con el entrenador, me recibió de la mejor manera posible, y espero poder entrenar y jugar de inmediato. Me gustaría mejorar mi parte defensiva, y sé que se trabaja mucho en eso aquí en Italia".

Por último, Mastantuono concluyó sus primeras declaraciones lanzando un mensaje a la afición de la Fiorentina, que ya le esperan en el Stadio Artemio Franchi para su debut con el club italiano en la Serie A: "Estoy listo para empezar, y me gustaría agradecer a los aficionados y dejarles un mensaje: han recibido a un jugador que luchará para lograr los objetivos".

El debut oficial de Mastantuono con la Fiorentina

De esta manera, la Fiorentina ya ha disputado sus seis amistosos que tenía fijados para la pretemporada, con un registro de tres victorias, dos empates y una derrota, por lo que Mastantuono debutará en la primera jornada de la Serie A, que será contra la Roma en el Stadio Olimpico el próximo 24 de agosto. El argentino tiene por delante algo más de dos semanas para entrenar y llegar en las mejores condiciones a ese encuentro.

Cabe destacar que Mastantuono viene de tener minutos en el amistoso que disputó con el Real Madrid el pasado martes contra el Leganés, en el que de hecho vio puerta. Sin embargo, su primera temporada con el conjunto blanco acabó con 35 partidos entre todas las competiciones y tan solo tres goles, teniendo poco protagonismo con Arbeloa en el segundo tramo de la temporada, por lo que se optó por buscarse una salida.

Mastantuono, tras hacer oficial su llegada a la Fiorentina, se reencontrará con Víctor Valdepeñas, con el que llegó a compartir vestuario la pasada temporada en el Real Madrid. El canterano disputó un partido en el que fue su debut con el primer equipo blanco. Además, el argentino contará con otro jugador que ha pasado por Valdebebas, como es Alejandro Jiménez, que fue apartado del Bournemouth la pasada temporada.