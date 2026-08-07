El Real Madrid hace oficial la salida de Mastantuono

El cuadro merengue anunció este viernes que el argentino saldrá cedido a la Fiorentina de la Serie A. El acuerdo estaba cerrado desde hace varios días a falta de los últimos flecos

El Real Madrid está viviendo unos días intensos en la planta del Bernabéu que se encarga de las llegadas y salidas. Este pasado jueves anunció en un espacio de pocas horas la llegada de Yan Diomande desde el Leipzig tras pagar más de 100 millones de euros y pocos después la renovación de Vinicius hasta junio de 2032. La actividad ha seguido este viernes y pasado el mediodía ha anunciado la salida de Franco Mastantuono en calidad de cedido a la Fiorentina.

El Real Madrid anunció la salida de Mastantuono con un escueto comunicado. "El Real Madrid C. F. y la ACF Fiorentina han acordado la cesión del jugador Franco Mastantuono hasta el final de la próxima temporada, el 30 de junio de 2027". La salida de Mastantuono del Real Madrid en calidad de cedido le quita un importante problema de encima a los blancos ya que el argentino no contaba para Mourinho.

La salida de Mastantuono ya es oficial en el Real Madrid

El Real Madrid pagó el pasado verano un montante de 63 millones de euros para traerse a Mastantuono desde River Plate argentino. Con esta fuerte inversión por un Mastantuono que cumplirá el próximo 14 de agosto 19 años, el Real Madrid buscaba que el argentino siguiese en su proceso de adaptación al fútbol europeo.

Con Mourinho sin querer a Mastantuono para su proyecto del Real Madrid en la 2026/27, el cuadro blanco empezó a moverse en busca de una salida para el argentino. La única condición que ponía el Real Madrid era que Mastantuono siguiese jugando en Europa para que su adaptación al futbol del Viejo Continente no cesase. En River Plate esta condición del Real Madrid les privó del sueño de tener de vuelta a Mastantuono, tan solo un año después de venderlo cuando apenas había cumplido 18 años.

Mastantuono se ganó el cariño de la afición del Real Madrid

Franco Mastantuono cayó de pie en el Santiago Bernabéu. Tras sus primeros minutos en la jornada 1 de Liga, el argentino contó con la confianza de Xabi Alonso que empezó a incluirlo en los onces titulares con cierta asiduidad. Parecía que todo salía a pedir de boca con Mastantuono e incluso el argentino marcó su primer gol en un partido ante el Levante que terminó con triunfo blanco por 1-4.

Mastantuono seguía acumulando minutos en el Real Madrid hasta que una lesión en la ingle le apartó de un plumazo de la titularidad en cuatro encuentros consecutivos. A partir de ahí y contando los partidos en los que estuvo lesionado, Mastantuono acumuló ocho partidos sin sumar ni un solo minuto.

Con la llegada de Arbeloa al banquillo, Mastantuono recuperó la titularidad en Copa del Rey ante el Albacete. El argentino marcó pero los blancos quedaron eliminados ante un equipo de Segunda división. También marcó Mastantuono en Champions League ante el Mónaco. Ese fue el último gol en partido oficial de Franco Mastantuono. El argentino ha participado esta pretemporada en el duelo a puerta cerrada de los blancos ante el Leganés y consiguió marcar en un choque en el que fue titular. Ahora vestirá los colores de la Fiorentina y tratará de seguir creciendo para volver y poder quedarse en el Real Madrid la próxima temporada.