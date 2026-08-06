Primeros movimientos para expulsar a Marruecos de la organización del Mundial 2030

Crece la tensión con el país norteafricano tras el desmentido de la FIFA; el Gobierno confía en que el Santiago Bernabéu siga siendo la sede de la final pese a los rumores sobre Casablanca; en Portugal ya han surgido voces que piden romper la candidatura conjunta

La organización del Mundial 2030 vive sus horas de mayor tensión desde que España, Portugal y Marruecos recibieron oficialmente la designación como anfitriones del torneo.

La información publicada por el diario británico The Times, que aseguraba que Gianni Infantino habría ofrecido la final a Marruecos para garantizarse apoyos políticos de cara a su futura reelección como presidente de la FIFA, ha provocado un auténtico terremoto institucional que amenaza hacer saltar por los aires las relaciones entre los tres países organizadores.

Aunque la FIFA reaccionó con rapidez calificando la información de "falsa y engañosa", asegurando igualmente que la decisión no está tomada y que se informará a su debido tiempo, el debate está más encendido que nunca.

El Gobierno español quiere transmitir a la opinión pública un mensaje de tranquilidad, pero en las últimas horas la crispación ha aumentado, especialmente después de que en Portugal ya hayan comenzado movimientos políticos para cuestionar la presencia de Marruecos dentro de la candidatura conjunta.

El Gobierno se agarra al desmentido de la FIFA

La ministra de Deportes, Milagros Tolón, quiso rebajar la tensión y mostró su confianza en que la FIFA mantenga el compromiso adquirido con España.

"Nos ha sorprendido mucho y lo más importante es que la FIFA ya lo ha desmentido. Nosotros estamos trabajando con la FIFA y tenemos la próxima reunión en el mes de septiembre. Ha sido muy clara y muy tajante desmintiendo esta noticia. Nosotros vamos a seguir trabajando porque queremos, y así tiene que ser, que la final del Mundial sea en España", afirmó en declaraciones a la Cadena SER.

La ministra recordó igualmente además el peso específico que tiene nuestro país dentro del fútbol mundial y defendió la fortaleza de la candidatura ibérica. "Somos campeones del mundo masculino y femenino. España impulsó junto a Portugal la candidatura del Mundial 2030, posteriormente se adhirió Marruecos y contamos con muchas ventajas y fortalezas como país", añadió.

Las palabras del Ejecutivo reflejan la confianza existente en que el Santiago Bernabéu siga siendo el gran favorito para albergar el encuentro más importante del campeonato, pese a los rumores surgidos durante los últimos días.

El origen de la polémica: Casablanca entra en escena

Todo comenzó tras la publicación de The Times, que aseguró que Infantino habría trasladado a Marruecos su intención de situar la final del Mundial en el futuro estadio Hassan II de Casablanca, un recinto actualmente en construcción que tendrá capacidad para alrededor de 115.000 espectadores.

Según esa información, la maniobra tendría un importante trasfondo político. El presidente de la FIFA estaría buscando reforzar su alianza con Marruecos en un momento especialmente delicado para su liderazgo, después de perder numerosos apoyos internos tras el fallido intento de vender parte de los ingresos futuros de las competiciones organizadas por la FIFA a fondos de inversión.

Gianni Infantino estuvo presente en las celebraciones Día del Trono en el país norteafricano, donde tuvo la oportunidad de conversar con el rey Mohamed VI. Allí, el mandamás de la FIFA dejó una frase llamativa durante su visita. "El Mundial 2030 se celebrará en el país más hermoso de todos", comentó en referencia a Marruecos.

Precisamente, Marruecos acogerá el Congreso de la FIFA de 2027, donde está prevista la elección presidencial, lo cual convierte al país africano en un aliado estratégico para Infantino. Sin embargo, la FIFA salió al paso pocas horas después asegurando que "es falso y engañoso" afirmar que exista una promesa sobre la sede de la final y recordando que esa decisión se adoptará "en el momento oportuno".

Portugal se alza contra Marruecos

Mientras España apuesta por un discurso algo más contenido, en Portugal ya se han dado los primeros pasos para cuestionar seriamente la candidatura compartida.

El partido ecologista Livre ha solicitado oficialmente al Gobierno portugués y a la Federación Portuguesa de Fútbol que reconsideren la presencia de Marruecos como país organizador del Mundial 2030. La formación considera "insostenible" compartir el torneo con el reino alauí y fundamenta su petición tanto en cuestiones relacionadas con los derechos humanos como en la reciente crisis migratoria registrada en Ceuta.

El portavoz del partido, Jorge Pinto, fue especialmente contundente al asegurar que "Portugal no puede ser cómplice" de organizar un Mundial junto a "un país que no ha demostrado ni la capacidad ni la confianza para inspirarse".

Además, Livre ha pedido que se mantengan conversaciones inmediatas tanto con el Gobierno español como con la Real Federación Española de Fútbol para abordar cuanto antes una situación que podría terminar afectando a la planificación del campeonato.

También crece el debate en España

Las críticas no llegan únicamente desde Portugal. En España, Sumar también ha registrado una iniciativa en el Congreso para que el Mundial 2030 deje de organizarse junto a Marruecos tras los últimos acontecimientos diplomáticos.

Al mismo tiempo, dentro de la Real Federación Española de Fútbol existe preocupación por la posibilidad de que la final termine escapándose hacia Casablanca, aunque oficialmente se sigue transmitiendo confianza en que el Santiago Bernabéu reúna todos los argumentos deportivos, económicos y logísticos para convertirse en la sede del partido más importante del torneo.