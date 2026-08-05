Gianni Infantino ofrece la final del Mundial 2030 a Marruecos con una condición

El presidente de la FIFA, en plena crisis, apuesta por la sede de Casablanca a cambio de los 54 votos de Marruecos y deja en vilo el sueño de la RFEF de acoger el partido decisivo en el Santiago Bernabéu o el Camp Nou

La crisis interna en la FIFA ha llevado a Gianni Infantino a tomar una importante decisión, de cara a ser reelegido en las elecciones del próximo 18 de marzo. La acción no ha sido otra que la de ofrecer la final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de recibir el apoyo de sus 54 federaciones, como ha informado el medio The Times. El decisivo partido se disputaría en Casablanca, descartando las opciones del Bernabéu y del Camp Nou.

Madrid y Barcelona parten como potenciales posibilidades para acoger la final del Mundial 2030, ya que son las dos sedes, junto con Casablanca, que optan a ellas. Sin embargo, el ofrecimiento de Gianni Infantino complicaría los planes a la Real Federación Española de Fútbol, que sigue soñando con ver este encuentro en su país, ya sea en el Bernabéu o en el Camp Nou. Queda por ver la respuesta de las partes a este movimiento.

Importante movimiento de Gianni Infantino en plena crisis

No son días fáciles para Gianni Infantino, que viene de no tener los mejores resultados en su idea de vender participaciones de la Copa del Mundo a empresas privadas. Tras ello, el presidente de la FIFA ha decidido reunirse con Marruecos para intentar solucionar esta crisis, ofreciendo la final del Mundial 2030 a Marruecos, que es una de las sedes de la próxima edición junto con España y Portugal, con el Hassan II como opción.

No obstante, desde España esperan que el Santiago Bernabéu puede hacerle frente a un estadio en Casablanca que cuenta con una capacidad de 115.000 espectadores. Gianni Infantino apuesta por este movimiento para intentar conseguir votos de cara a las elecciones, en serio peligro tras sus últimas decisiones tomadas como presidente de la FIFA. La relación con Marruecos hace peligrar la sede de la final del Mundial a Madrid.

Gianni Infantino busca el voto decisivo de Marruecos

Cabe recordar que Rabat acogerá el próximo Congreso de la FIFA, lugar dónde se celebrará la votación para las elecciones del mes de marzo. Por ello, el medio anteriormente citado apunta a que el apoyo de Marruecos podría ser determinante para que Gianni Infantino continúe como presidente del organismo federativo. No cabe duda que sería un mazazo para España el hecho de no acoger la final del Mundial 2030.

Sin embargo, la FIFA aún no ha dado un respuesta ni anunciado de forma oficial la sede del Mundial 2030. Mientras tanto, todas las parten juegan sus cartas para poder llevarse el mayor beneficio, con un Gianni Infantino que busca en Marruecos el apoyo decisivo para volver a ser elegido presidente del organismo. Por otro lado, el dirigente viene de recibir varias críticas por sus decisiones y sus gestiones en el cargo.

Gianni Infantino provoca la crítica de Luis Figo y una nueva polémica

Uno de ellos ha sido Luis Figo, que ha pedido este miércoles la dimisión de Gianni Infantino. En una columna escrita en Daily Mail, el exjugador criticó con dureza, entre otros movimientos, la decisión de vender las participaciones de la Copa del Mundo a entes privados: "Podría escribir 10.000 palabras de los problemas en la FIFA, pero la solución se resume en cuatro. Infantino tiene que irse. Lo que he visto en los últimos días es el comportamiento más bajo, deshonesto, cobarde e interesado que he visto".

Luis Figo añadió que ha "estado muchos años en el fútbol. El hombre que haya hecho esto, forzar tales cambios para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es algo del pasado y no debería formar parte del futuro de este deporte. ¿Por qué no ser sincero sobre que te iba a dar 30 millones de dólares al año? No era una buena idea, no era una iniciativa robusta desde el momento que no es transparente.".

Además, Gianni Infantino viene de recibir la noticia de que diferentes ejecutivos de ciudades del Mundial 2026 han denunciado que la FIFA aún no haya pagado los millones de dólares que les prometieron, sumando una nueva polémica para el presidente del organismo federativo. El New York Times avanzó que la FIFA les prometió la cantidad de un millón de euros a cada ciudad que organizase esta pasada edición.

La postura de la FIFA al presunto ofrecimiento de Infantino

Sin embargo, la FIFA ha respondido de manera oficiosa apuntando que el ofrecimiento de Gianni Infantino a Marruecos la final del Mundial 2030 es falso y engañoso, como ha informado EFE. El mismo medio ha destacado que el organismo federativo niega cualquier decisión tomada hasta el momento y que la llevarán a cabo "a su debido tiempo".