Luka Modric: "Quería ganar con el Milan y este sigue siendo mi sueño"

El futbolista croata vuelve al Milan reafirmando que "este es el mejor lugar para mí", decidido a seguir jugando porque mantiene "la misma pasión, el mismo deseo de siempre" y con unos objetivos claros

Luka Modric afrontará su segunda temporada con el Milan tras la decisión tomada de ampliar su vinculación con el equipo italiano. El jugador croata ya está a las órdenes de Amorim, disputando de hecho casi media hora en el encuentro de hoy miércoles ante el Inter. Sin embargo, el ex del Real Madrid ha querido aprovechar su vuelta de las vacaciones para valorar sus objetivos en el club, así como su futuro y los planes a corto plazo.

Luka Modric y la decisión de renovar con el Milan: "Este es el mejor lugar para mí"

Luka Modric ha reflejado su felicidad, en una entrevista con La Gazzeta dello Sport, al renovar con el Milan: "Estoy muy contento de haber vuelto porque el año pasado me lo pasé bien. Desafortunadamente, no terminamos bien y no alcanzamos nuestro objetivo mínimo, que era la clasificación para la Champions League. Lamenté no poder ayudar al equipo en los partidos más importantes al final de la temporada debido a la lesión".

Además, el jugador del Milan reconoció que "el club y los aficionados me han demostrado mucho cariño, han estado cerca de mí en todos los sentidos y esta ha sido la primera razón por la que he decidido quedarme. El club ha demostrado que me quiere mucho y ha sido bonito. Sigo sintiendo la misma pasión, el mismo deseo de siempre y tengo la intención de seguir divirtiéndome jugando al fútbol. Este es el mejor lugar para mí".

Luka Modric: "Nos confíamos en que ya estaríamos en la Champions League"

Modric recuerda los errores de la pasada temporada: "Espero poder darle al Milan lo que le di el año pasado y tener una mejor temporada como equipo. La única manera de conseguirlo es aprender de los errores que cometimos: estábamos ahí, luchando por el campeonato pero luego cuando nos dimos cuenta de que sería difícil ganar el título, quizás nos relajamos un poco y confiamos en que ya estaríamos en la Champions League".

Luka Modric no dejó dudas: "Siempre tuve en mente seguir un año más. Podría haber firmado el contrato ya en diciembre, pero no lo hice para escuchar a mi cuerpo: tenía que entender cómo estaba, si todavía tenía la misma rabia, el mismo deseo y la misma pasión por seguir jugando. Esto era lo más importante y, al final, las respuestas fueron las que esperaba: todavía estoy bien, tengo pasión y todo lo que hace falta para seguir adelante".

Luka Modric: "He seguido mucho a Gonçalo Ramos y es un gran delantero"

El exjugador del Real Madrid quiso valorar el fichaje de Gonçalo Ramos: "He seguido mucho a Gonçalo Ramos y es un gran delantero. Tal vez sea justo lo que necesitábamos. Espero que siga haciendo las grandes cosas que ha hecho en todos los clubes en los que ha estado. Rafa Leão sabe lo mucho que le quieren los aficionados y todo el club. Es un gran jugador y es estupendo tenerlo aquí".

Luka Modric, sobre Rafael Leao, apuntó que "solo tiene que trabajar duro y darlo todo por el Milan, como siempre ha hecho. Si se quedara, sería fantástico para nosotros porque cuando está en su mejor momento es uno de los mejores del mundo. Me gustaría que se quedara, pero ya veremos qué pasa".

Luka Modric: "Franco Baresi es uno de los más grandes símbolos del Milan"

Luka Modric, que renovó con el Milan, habló de los objetivos con el Milan la siguiente campaña: "Cuando llegué aquí la primera vez, dije que quería ganar con el Milan y este sigue siendo mi sueño: me gustaría conquistar trofeos con la camiseta rossonera. Veremos si será el scudetto o algún otro título, pero mi sueño no ha cambiado. Por eso he venido. Vuelvo a empezar con mi sueño y unos objetivos muy claros en la cabeza".

El futbolista croata se acordó de Franco Baresi, recientemente fallecido: "Era, si no el más grande, uno de los más grandes símbolos de este club, una persona muy humilde, un líder que guiaba con el ejemplo. Es una pérdida enorme. Lo conocí hace unos años, cuando jugaba en el Real Madrid y en Los Ángeles nos enfrentamos al Milán. Para nosotros puede ser un gran objetivo: ganar un título y dedicárselo a Franco".