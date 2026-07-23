Luka Modric renueva con el Milan y seguirá un año más en la élite

El centrocampista croata decide su futuro una vez finalizado el Mundial y continuará como mínimo una temporada más en el fútbol, renovando su contrato con el Milan

El Mundial 2026 volvió a dejar claro que hay Luka Modric para rato, y una vez finalizado el jugador croata lo confirma. El centrocampista ha decidido ampliar su vinculación con el AC Milan y firmar un nuevo contrato, por lo que amplía su carrera en el fútbol como mínimo por una temporada más. Una noticia que no sorprende después de los esfuerzos del club italiano por mantener a una de las grandes leyendas en su equipo.

Durante el mundial el Milan mandó una oferta de renovación al jugador croata, que estaba muy centrado en tratar de alcanzar el mejor resultado posible con su país. Finalmente, Croacia cayó en dieciseisavos de final ante Portugal, y una vez finalizado el torneo de selecciones, Modric ha tomado una decisión sobre su futuro.

El AC Milan hace oficial la renovación de Modric para la próxima temporada

El club italiano ha comunicado este jueves la renovación de contrato de Luka Modric por una temporada más, hasta junio de 2027. "El futuro aún lleva su nombre" ha sido la frase utilizada por el equipo italiano para confirmar que el centrocampista croata volverá a vestir la rossonera el próximo curso, a pesar de que vaya a cumplir 41 años en el mes de septiembre.

"Estoy listo para seguir dándolo todo por esta camiseta y muy orgulloso de seguir vistiendo estos colores. No veo la hora de volver a San Siro y sentir el rugido de ustedes" ha asegurado Modric, en declaraciones difundidas por el conjunto italiano en el comunicado oficial de su renovación.

Modric renueva con el Milan y seguirá un año más en el fútbol

Este anuncio del Milan supone una auténtica alegría para el mundo del fútbol, que podrá seguir disfrutando de Luka Modric como mínimo una temporada más. El croata afronta el reto de volver a sacar su veteranía para devolver al Milan a la pelea por los títulos, después de haber finalizado la pasada temporada en la quinta posición y clasificados para la Europa League.

Por ello, Rúben Amorim afronta un nuevo reto y necesitaba tener el talento y experiencia de Modric para lograr los objetivos. "Después de una temporada por debajo de nuestras expectativas, las ganas de recuperarnos son enormes. Nos espera una nueva temporada y un nuevo desafío: un proyecto en el que creo y que me motiva" ha asegurado el ex centrocampista del Real Madrid, que seguirá haciendo carrera en el fútbol de élite durante la próxima campaña, en la que será un jugador clave del Milan aunque no pueda competir de titular indiscutible.