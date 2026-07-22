Oficial: Casemiro se convierte en aliado de Messi y ficha por el Inter de Miami

El vigente campeón de la MLS anuncia el fichaje del centrocampista brasileño, que pasa a ser aliado de Leo Messi después de haberse enfrentando tantas veces en La Liga

El Inter de Miami vuelve a dar un golpe sobre la mesa y este miércoles confirma el fichaje de Casemiro para el próximo curso. El centrocampista ha hecho un gran Mundial con Brasil y tras acabar su contrato con el Manchester United el pasado mes de junio, estaba como agente libre a la espera de encontrar un nuevo equipo. Ahora, el ex jugador del Real Madrid encuentra un nuevo destino y será aliado de Messi.

El brasileño ha fichado por el club de la MLS para una temporada, en la que el equipo que dirige Ángel Guillermo Hoyos trata de poner remedio a un plantilla que tiene problemas a la hora de defender. Por ello, la llegada de Casemiro supone una ayuda importante en la plantilla, con un pivote capaz de frenar los ataques de los equipos rivales.

El Inter de Miami ficha a Casemiro y compartirá equipo con Messi

El club estadounidense ha confirmado este miércoles el fichaje de Carlos Henrique Casemiro como un refuerzo de lujo para la próxima campaña, con la opción de extender el contrato por un año más si ambas partes lo desean. El centrocampista pasará a ser uno de los nuevos apoyos de Leo Messi, a pesar de haber sido rivales durante su etapa en La Liga, cuando jugaban para Real Madrid y Barcelona respectivamente.

"Lo que más me motiva, y creo que esto es cierto para todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que me presentó el club, junto con el esfuerzo que todos hicieron para traerme aquí, significa mucho para mí" ha explicado Casemiro en un comunicado oficial publicado por el Inter de Miami para anunciar su nuevo fichaje. Ahora, sólo queda que el brasileño se una al grupo para preparar el próximo curso, aunque aún no lo ha hecho ya que está a la espera de obtener el visado de trabajo.

Casemiro pasa a ser la gran ayuda de Messi en la MLS

Lo más sorprendente del acuerdo entre el Inter de Miami y Casemiro es que el centrocampista ahora se unirá al que ha sido uno de sus máximos rivales en su carrera en el fútbol. No sólo se han enfrentado en La Liga con sus respectivos clubes, también han sido rivales en las competiciones por selecciones, con el contundente enfrentamiento entre la 'Seleçao' de Brasil y Argentina.

El gran Mundial que ha hecho Casemiro con la Canarinha le ha permitido encontrar club rápidamente y ya ha firmado su nuevo contrato para competir en la MLS. El jugador anotó un gol clave en esta competición, aunque finalmente cayeron eliminados en los octavos del Mundial ante Noruega.