El Manchester City blinda a Phil Foden hasta 2030 tras la era Guardiola

El canterano inglés de 26 años renueva por cuatro temporadas y se convierte en una pieza central del nuevo proyecto de Enzo Maresca después de quedarse fuera del Mundial 2026 con Inglaterra

El Manchester City ha asegurado la continuidad de Phil Foden hasta junio de 2030. El internacional inglés amplía por cuatro temporadas el contrato que terminaba en 2027 y prolongará durante más de dos décadas su relación con el club de su infancia.

La renovación convierte al centrocampista de 26 años en uno de los pilares de la nueva etapa iniciada tras la marcha de Pep Guardiola. Enzo Maresca confía en recuperar la mejor versión del canterano después de su ausencia en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026.

Phil Foden firma con el Manchester City hasta 2030

El Manchester City anunció este miércoles el nuevo contrato de uno de sus futbolistas más representativos. Foden, que había quedado vinculado hasta 2027 con su anterior renovación, ha ampliado su compromiso durante tres años adicionales y continuará en el Etihad durante buena parte de su madurez deportiva.

“Comprometer mi futuro con el City lo significa todo para mí”, explicó el jugador tras estampar su firma. El inglés también agradeció la confianza recibida por parte del club, el cuerpo técnico, sus compañeros y una afición que lo identifica como el gran producto de la academia durante la última década.

Foden llegó a las categorías inferiores con nueve años y debutó con el primer equipo en 2017. Desde entonces ha disputado 369 encuentros, marcado 110 goles y conquistado 20 títulos importantes, una cifra que lo mantiene igualado con Bernardo Silva y John Stones como el futbolista más laureado de la historia del City.

Una renovación para el Manchester City posterior a Guardiola

La firma posee un significado que va más allá de la duración del acuerdo. El Manchester City afronta su primera temporada sin Guardiola después de una década extraordinaria y necesita conservar referentes que transmitan la identidad competitiva construida durante su etapa.

Foden fue uno de los grandes beneficiados por la confianza del técnico catalán. Creció junto a jugadores como David Silva, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva o Rodri y terminó convirtiéndose en uno de los atacantes más determinantes de la Premier League.

Su mejor momento llegó en la campaña 2023/24, cuando fue elegido mejor jugador del campeonato por la Premier, la Asociación de Futbolistas Profesionales y la Asociación de Periodistas Ingleses. Aquel rendimiento confirmó que podía asumir el liderazgo ofensivo de un equipo acostumbrado a pelear por todos los títulos.

Enzo Maresca confía en recuperar la mejor versión de Foden

La llegada de Maresca supone un punto de inflexión para el centrocampista. El nuevo entrenador firmó hasta 2029 después de ser elegido como sucesor de Guardiola y afronta su tercera etapa en el club, tras haber dirigido al equipo de desarrollo y trabajado como asistente durante la temporada del triplete.

Foden ya conoce sus métodos y ha recibido con entusiasmo su regreso. “Estuvo brillante durante la temporada del triplete; era alguien a quien todos los jugadores respetaban y con quien nos encantaba trabajar”, aseguró antes de señalar que está deseando ponerse nuevamente a sus órdenes.

El futbolista también destacó el estilo ofensivo y asociativo del italiano. Su capacidad para moverse entre líneas, combinar en espacios reducidos y aparecer cerca del área debería encontrar un contexto favorable dentro de un sistema que pretende dominar los partidos mediante la posesión.

Foden y el golpe de quedarse fuera del Mundial 2026

El nuevo contrato llega después de uno de los momentos más difíciles de su carrera. Thomas Tuchel decidió dejarlo fuera de la convocatoria inglesa para el Mundial 2026, una ausencia que reflejó la pérdida de influencia sufrida durante la segunda mitad de la temporada.

Foden terminó el curso con diez goles y siete asistencias en 50 partidos, pero atravesó un 2026 irregular y no logró convencer al seleccionador. Inglaterra alcanzó las semifinales sin él antes de caer frente a Argentina, mientras el jugador comenzó a preparar en Mánchester el inicio de una etapa diferente.

La ausencia mundialista puede actuar ahora como estímulo. El canterano necesita recuperar continuidad, volver a ser determinante en los últimos metros y demostrar que sigue teniendo espacio en una selección inglesa que cuenta con una importante competencia en las posiciones ofensivas. Su primer objetivo será recuperar el peso perdido en el City. Después deberá convencer nuevamente a Tuchel para regresar a una convocatoria internacional.

Foden se convierte en el referente del nuevo proyecto del City

La ampliación también impide que el centrocampista entrara en los dos últimos años de su anterior vínculo, una situación que podía alimentar rumores sobre su futuro. El Manchester City se anticipa y protege a uno de sus activos deportivos y simbólicos más valiosos.

Foden alcanzó durante la pasada temporada las 100 participaciones de gol en la Premier con el conjunto mancuniano y ya forma parte del reducido grupo de 20 futbolistas que han superado los 100 tantos en los 132 años de historia del club.

“Siempre estamos peleando por el siguiente título o el siguiente desafío”, afirmó el futbolista al explicar que la ambición permanece intacta pese al cambio de entrenador. Sus palabras funcionan como una declaración de intenciones antes del comienzo del nuevo ciclo.

Guardiola condujo a Foden desde la academia hasta la élite. Maresca recibe ahora a un jugador consagrado, pero también herido por su ausencia en el Mundial y necesitado de recuperar su versión más decisiva. El City le ha entregado estabilidad, confianza y un contrato hasta 2030. La responsabilidad del canterano será responder convirtiéndose en el líder futbolístico de la era que comienza en el Etihad.