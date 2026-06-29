Enzo Maresca habla del Chelsea tras oficializarse su fichaje por el Manchester City

Enzo Maresca aterriza en el Etihad decidido a empezar una nueva etapa: "Mi renuncia al Chelsea me abrió el camino para unirme al Manchester City… Estoy eufórico". El italiano se acuerda de su exequipo tras la polémica que supuso su dimisión a mitad de temporada

El Manchester City ha hecho oficial el fichaje de Enzo Maresca, que firma hasta 2029. El técnico italiano asume el difícil reto de sustituir a Pep Guardiola en el banquillo del Etihad Stadium tras una década de éxitos en Inglaterra, además de en UEFA Champions League. De esta manera, el nuevo entrenador 'citizen' ha hablado sobre la contratación y ha querido lanzar un mensaje al Chelsea por la decisión tomada.

Cabe recordar que Enzo Maresca se fue del Chelsea a comienzos del presente año, con una polémica en Stamford Bridge que dejó al equipo finalmente sin opciones de entrar en Europa, acabando décimo en la clasificación de la Premier League. El deseo del técnico italiano era firmar por el Manchester City y sustituir a Pep Guardiola, un reto que el tiempo dirá si desde la entidad han acertado por su figura para asumir el cargo.

El Manchester City le da la bienvenida a Enzo Maresca: "Estamos deseando ver el impacto que puede tener"

Por un lado, el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha querido darle la bienvenida a su nuevo entrenador: "Enzo es una persona que siempre ha buscado oportunidades para superarse y tener éxito en su carrera directiva. Aporta una personalidad, pasión e inteligencia que se ajustan perfectamente a nuestras necesidades. Se reincorpora a una organización que comparte plenamente su ambición y sus ganas de triunfar".

El máximo dirigente explica que "su regreso al Manchester City es, por tanto, un paso natural y bienvenido tanto para él como para el Club. Enzo hereda una plantilla y una organización futbolística perfectamente adaptadas para reflejar y desarrollar su estilo de fútbol, ​​y todos estamos deseando ver el impacto que puede tener para seguir consolidando el éxito del Club".

Duro comunicado del Chelsea tras anunciarse el fichaje de Enzo Maresca por el Manchester City

Esto se debe a que el Chelsea emitió un comunicado tras hacer oficial el fichaje de Enzo Maresca por el Manchester City: "En otoño del año pasado, nuestro exentrenador nos informó de que podría tener la oportunidad de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada. Nos quedó claro que su gran deseo era suceder a Guardiola y que estaba totalmente comprometido a aprovechar la oportunidad, a pesar de tener un contrato a largo plazo que no podía rescindir".

Además, el Chelsea añade que "en diciembre de 2025, nuestro entrenador dimitió inesperada y abruptamente. Obviamente, nos sentimos decepcionados, ya que creíamos que su mente y su corazón estaban puestos en otro club y en otra oportunidad, a pesar de haber llegado al Chelsea el año anterior. El club no tuvo más remedio que proteger a nuestros jugadores, a nuestra afición y al escudo, y aceptar su dimisión".

Enzo Maresca: "Mi renuncia al Chelsea me abrió al camino para unirme al Manchester City"

De esta manera, Enzo Maresca, que acordó su llegada con el City, quiso pronunciarse al respecto: "A finales de diciembre de 2025, tomé la difícil decisión de dejar el Chelsea. La decisión fue solo mía. Mi renuncia al Chelsea me abrió el camino para unirme al Manchester City, que es un club que conozco muy bien. Estoy eufórico de haberme unido ahora al Manchester City".

Por otra parte, el nuevo entrenador del Manchester City ha afirmado que reconoce que su salida del "Chelsea a mitad de temporada causó problemas al club y pido disculpas por ello. No era mi intención ni mi deseo. Todos en el Chelsea me trataron muy bien y juntos logramos grandes éxitos y recuerdos que siempre atesoraré. Agradezco al club, a los dueños y a los aficionados la oportunidad que me brindaron".