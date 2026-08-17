Revés contundente al Manchester City en escasos meses

La salida de figuras claves en la entidad inglesa ha provocado un terremoto, ante la complicada situación para sustituir a Rodri o Bernardo Silva, además del reto de Enzo Maresca al frente del mercado

El Manchester City afronta un nuevo ciclo en esta temporada 2026/2027. El Etihad Stadium será testigo de un cambio en la estructura del club, sobre todo a nivel deportivo. Las salidas de Rodri Hernández y Bernardo Silva van a dejar un importante vacío en el conjunto que dirige actualmente Enzo Maresca. Buena prueba de ello fue la derrota ayer domingo ante el Arsenal, en la final de la Community Shield, con un 3-0 que alarma la situación.

Enzo Maresca planteó contra el Arsenal un centro del campo con Elliot Anderson y Mateo Kovacic, que fueron superados por el doble pivote formado por Bruno Guimaraes y Lewis Skelly, además de un Martin Odegaard que ayudó en la circulación de balón. El trabajo del técnico del Manchester City es importante, que tiene la misión de hacer olvidar a Pep Guardiola, que ha dejado un legado de diez años para la historia del club.

El Manchester City busca en el mercado necesidades reales para Enzo Maresca

Por ello, desde la dirección deportiva del Manchester City han empezado a trabajar en la temporada que ya ha comenzado con fichajes como el de Elliot Anderson. El centrocampista viene a asumir la difícil papeleta de suplir a Rodri Hernández, que cuenta las horas para ser anunciado como nuevo jugador del Barcelona. Además, club logró la llegada del jugador inglés por 135 millones de euros, firmando un desembolso histórico.

Además, el Manchester City está cerca de cerrar el fichaje de Bouaddi, que ha sido una de las sensaciones del Mundial 2026 defendiendo los colores de Marruecos. El jugador del Lille llegaría para reforzar el centro del campo de Enzo Maresca, aunque ya cuenta con otros perfiles copmo el de Rayan Cherki, Phil Foden, Nico González o incluso Jack Grealish. Junto con el marroquí, Enzo Fernández es otra prioridad en este mercado de verano.

El efecto con las salidas de Rodri y Bernardo Silva

Rodri viene de ser fundamental en el Manchester City. Desde su llegada en 2019, el jugador ha sido intocable para Pep Guardiola, dando saltos hacia delante en cada temporada, lo que le provocó ser Balón de Oro en 2024, poniéndose por delante de otros favoritos como Vinicius. Pese a su grave lesión de rodilla ese mismo año, el ex del Atlético de Madrid ha vuelto a su mejor nivel, liderando a España en el reciente Mundial 2026.

Misma situación con Bernardo Silva, que alcanzó los 38 encuentros con el Manchester City la pasada campaña. El portugués ha sido clave en la última década con Pep Guardiola al frente, clave en los éxitos del club inglés en la Premier League y en la UEFA Champions League. El revés es contundente para un equipo que no lo tendrá nada fácil esta temporada para suplir las importantes salidas que se han dado en este mercado.

Enzo Maresca calma las aguas en el Manchester City

Sobre la figura de Rodri quiso hablar Enzo Maresca tras caer derrotado ante el Arsenal: "No se trata de si extrañamos a Rodri o no. Los que han estado hoy... creo que Elliot Anderson ha estado bien en su primer partido con Kovacic". Sin embargo, la goleada del conjunto de Mikel Arteta deja en evidencia al Manchester City, que afronta el próximo fin de semana el primer encuentro en la Premier League en un mar de dudas.

Además, Enzo Maresca dejó un mensaje claro de cara a los siguientes retos que se le presentan al Manchester City, que anunciará la salida de Rodri de manera inminente: "Tenemos que encontrar esas cosas que nos hagan mejorar para ir en la dirección correcta y focalizarnos en ello para el siguiente partido. Es parte de la transición que las cosas no sean perfectas al principio. Tenemos que estar positivos y seguir hacia adelante".