La mujer de Olivier Giroud tumbó un fichaje: "Si me llevas a otro país, a Alemania, y encima a Dortmund... entonces te mato"

El delantero, de 40 años, que probablemente cuelgue las botas al final de esta temporada, ha desvelado que tuvo la posibilidad de firmar por el club alemán en el año 2018, pero que su mujer, Jennifer, se negó a cambiar de país cuando estaban estables en Londres

Olivier Giroud está en los últimos compases de su carrera deportiva. Con 40 años, el delantero francés ha hecho todo lo que tenía que hacer y ahora apura su fútbol en el Lille, con el que disputa la UEFA Champions League. Olivier Giroud ha jugado en grandes equipos debido a que ha sido uno de los mejores goleadores europeos en las últimas dos décadas. Sin embargo, el galo no ha podido jugar en todos los equipos que hubiera deseado ya que hubo un traspaso, concretamente al Borussia Dortmund, que se cayó por culpa de su mujer Jennifer.

Olivier Giroud y su fichaje frustrado al Borussia Dortmund

Olivier Giroud ha recordado su carrera deportiva como futbolista profesional en un documental producido por Canal+ Francia. A sabiendas de que el delantero francés, que fue campeón del mundo en la edición de Rusia 2018, puede retirarse al final de temporada, el medio de comunicación le ha rendido homenaje.

En dicho documental se ha podido ver al Olivier Giroud más cercano y personal. Una situación que le ha permitido revelar algunos pasajes curiosos en su carrera deportiva. Uno de los más relevantes ocurrió en enero del año 2018 en donde el delantero pudo fichar por el Borussia Dortmund, pero la operación no se completó porque a su mujer, Jennifer, no le hacía ninguna gracia vivir en Alemania.

Ha sido el propio Olivier Giroud quien manifestó que cuando le comentó la posibilidad de fichar por el Borussia Dortmund a su mujer, Jennifer Giroud le dijo lo siguiente: "Si ahora me llevas a otro país, a Alemania... y encima a Dortmund... entonces te mato”.

Por aquel entonces, Olivier Giroud defendía la camiseta del Arsenal, pero su etapa en el equipo inglés estaba llamada a finalizar. El club del norte de Londres lo vendió, pero no fue al Borussia Dortmund sino que finalmente lo traspasó al Chelsea por unos 17 millones de euros.

Un movimiento que sí fue bien visto por su mujer, quien una de las razones por las que no se quería ir a Alemania es porque estaba completamente adaptada y habituada a la vida en Inglaterra y a la de Londres en particular.

Olivier Giroud cree que está jugando su última temporada como futbolista profesional

Todo apunta a que Olivier Giroud, de 40 años, está viviendo su última temporada como futbolista profesional. El delantero, que actualmente milita en el Lille, con el que juga la UEFA Champions League durante esta temporada, ha señalado que su carrera deportiva está tocando a su fin.

De hecho, Olivier Giroud dijo que probablemente cuelgue las botas una vez termine la actual campaña. "Podemos conceder entrevistas el año que viene, con mucho gusto, pero como jugador, creo que esta es muy probablemente mi última temporada. Por eso estoy disfrutando cada momento", aseguró en una entrevista concedida al diario francés L'Équipe hace solo unos días.

Al margen de Lille, Arsenal o Chelsea, Olivier Giroud es recordado por ser delantero de la selección de Francia y también por defender las camisetas del AC Milan y del Montpellier, con el cual ganó la Ligue 1 en la temporada 2011/2012.