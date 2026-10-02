Isabel Haugseng, pareja de Haaland: "Lo espiaba por una cerradura"

Ambos comenzaron su relación siendo muy jóvenes, mucho antes de que el delantero del Manchester City alcanzase la fama mundial

Erling Haaland se quedó sin gol este jueves ante Gales (2-1) en la tercera jornada de la Liga de Naciones y Noruega perdió su segundo partido del torneo, con la expulsión de Torbjon Heggem al inicio de la segunda parte y los goles de Daniel James y Neco Williams, que remontaron el 0-1 de Oscar Bobb.

Este pequeño traspiés futbolístico se suma a la noticia de la culpabilidad del Manchester City, lo que hace que la semana del delantero noruego no haya sido la mejor, buscando consuelo en los suyos, entre ellos, su pareja. Isabel Haugseng siempre ha sido el apoyo de Haaland, tal y como se pudo ver en el pasado Mundial, donde el atacante del City brilló con su selección.

Haaland pasó su niñez en Bryne pese a haber nacido en Leeds, ya que su padre jugaba por entonces en Inglaterra. En esa localidad noruega sí que nació Isabel. Ella también quiso hacer carrera en el fútbol, pero la diferencia de edad hizo que no se cruzaran por medio del deporte. Fue gracias a sus hermanos mayores y un grupo de amigos que sus caminos se relacionaron.

La joven, que ahora tiene 22 años, sentía curiosidad por conocer qué hacía el grupo de amigos donde estaba Haaland, cuatro años mayor que ella, y llegó a contar al diario sueco 'Aftonbladet' que "lo espiaba por una cerradura". Casi que ese fue el primer encuentro de ambos. "Ella dice que me veía muchas veces cuando éramos pequeños, pero yo no me acuerdo", ha comentado Haaland en alguna ocasión.

Como es obvio, aquello quedó en anécdota y la pareja no formalizó su relación hasta 2021, con Erling Haaland jugando en el Borussia Dortmund. Fueron muchos años conociéndose, pero el futbolista siempre ha sido muy hermético con su vida privada, aunque nunca ha escondido a su pareja. Es habitual verlos a los dos en distintos eventos y en las redes sociales. Fue ella la que dio el primer paso, y no sólo por ese 'espionaje' a hurtadillas. "Ella me envió un mensaje. Fue ella quien se interesó por mí; yo no fui quien se interesó por ella" ha llegado a confesar el noruego.

Isabel ha sido su principal apoyo para llegar a donde está y él siempre ha mostrado su agradecimiento dedicándole goles y trofeos. Pero la explosión mediática de Haaland en los últimos años también ha afectado a su pareja, quien es recelosa de su intimidad y la de su familia. "Quiero proteger a mi familia y, al mismo tiempo, quiero que la gente tenga la oportunidad de conocerme y de saber quién soy", asegura.

Eso sí, los dos tienen claro que se van a mostrar tal y como son, sin esconder nada. "El desafío será, entonces, establecer límites entre lo que es privado y lo que no”, confiesa Haugseng".