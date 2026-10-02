Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo: "Para mí, lujo también es irme al campo con una sábana a comerme un bocadillo de chorizo"

La pareja del astro portugués ha recordado sus orígenes, que le han marcado en su forma de gestionar su fortuna y mantener los pies en el suelo

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, no es muy dada a hablar sobre su vida privada en los medios pero en contadas ocasiones ha concedido alguna que otra entrevista donde ha desvelado detalles no ya solo de su vida con el astro portugués sino también de su pasado.

Ahora se encuentra volcada en la moda, siendo las joyas y los bolsos sus grandes pasiones, pero no siempre fue así en la vida hispano-argentina, que nació en Buenos Aires pero se crio en Jaca (Huesca). A los 18 años salió en busca de labrarse un futuro y su primera parada fue Graus, donde trabajó como camarera.

"Mi madre me dejó 100 euros para salir de mi pueblo y así como empecé a tener un sueldo, pagar un alquiler y llevar una vida independiente", relataba al periódico El País en una entrevista con motivo de su docurreality 'Soy Georgina'.

De allí acabaría marchándose a Madrid, donde comenzó a trabajar en un hotel como limpiadora, camarera y hasta vendiendo artículos a los huéspedes, para finalmente comenzar más tarde como dependienta en tiendas de lujo.

Qué es el lujo, según Georgina

Ahora estamos acostumbrados a ver a Georgina Rodríguez en sus redes sociales posando con joyas de gran valor y bolsos muy caros, después de haber trabajado en tiendas como Massimo Dutti o Gucci en Madrid. Ahí desarrolló todavía más su gusto por la moda, el lujo, para ella, es otra cosa distinta.

"Es la moda lo que me interesa, no el lujo, porque lo del lujo es muy relativo", confesaba la influencer, que cuenta con más de 78 millones de seguidores en Instagram, asegurando además que ella puede encontrar el lujo en las pequeñas cosas: "Para mí, lujo también es irme al campo con una sábana a comerme un bocadillo de chorizo".

En dicha entrevista también le preguntaban sobre sus negocios futuros y la fortuna que ha amasado en todos esto años, aunque Georgina, fiel a sus orígenes, se mostró humilde y prudente: "Uno nunca puede saber porque igual mañana me da por montar un negocio, me va mal y lo pierdo todo. La vida es muy larga".

Georgina, un fenómeno televisivo

Estrenado el 27 de enero de 2022, 'Soy Georgina' llegó a Netflix con seis episodios en su primera temporada. El formato tuvo una notable repercusión desde sus primeros días y consiguió situarse entre los contenidos más vistos de la plataforma en España. Durante su primera semana, entre el 24 y el 30 de enero de 2022, alcanzó las 30,63 millones de horas vistas a nivel mundial y ocupó la segunda posición del ranking de Netflix en España.

El éxito del programa permitió su continuidad y posteriormente llegaron una segunda y una tercera temporada. Esta última se estrenó el 18 de septiembre de 2024 y trasladó parte del foco a la nueva etapa de la familia en Arabia Saudí, además de mostrar la presencia de Georgina en acontecimientos internacionales relacionados con la moda.

En total, 'Soy Georgina' cuenta con tres temporadas y 18 episodios, seis por temporada. A lo largo de sus capítulos, el espectador puede seguir diferentes aspectos de la vida de la protagonista: su relación con Cristiano Ronaldo, la convivencia familiar, la maternidad, sus viajes, sus compromisos profesionales y su actividad en el mundo de la moda y las redes sociales.