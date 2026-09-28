Lamine Yamal e Inés García suben el tono de sus mensajes en redes: "Mi mujer, mi estrella"

Lamine Yamal e Inés García vuelven a protagonizar un intercambio de mensajes en redes sociales. El futbolista del Barcelona sorprendió al referirse a ella como "mi mujer" y "mi estrella", mientras que la creadora de contenido le devolvió el piropo con una declaración que no tardó en hacerse viral

La relación entre Lamine Yamal e Inés García vuelve a tener protagonismo en Instagram. Aunque ambos no están acostumbrados a mostrar mucho su vida privada, sus interacciones en redes sociales se han convertido en una de las pocas ventanas para conocer algunos de esos momentos que comparten lejos del terreno de juego.

En una de las últimas publicaciones de Inés, el internacional español decidió dejar su particular sello con dos comentarios que no han pasado desapercibidos. Declaraciones que rápidamente comenzó a acumular miles de reacciones y que refleja el tono cada vez más cariñoso con el que el futbolista se dirige públicamente a su pareja. Más allá del intercambio de piropos, la publicación vuelve a poner de manifiesto la nueva dimensión pública que ha adquirido Inés en los últimos meses. Su exposición se ha disparado desde que su relación con Yamal comenzó a hacerse pública y, lejos de limitarse a aparecer vinculada al jugador, ha comenzado a construir también su propio recorrido profesional.

De las bromas a los mensajes más cariñosos

No es la primera ocasión en la que Lamine Yamal utiliza Instagram para interactuar con Inés García. En las últimas semanas, el futbolista ya había protagonizado varios momentos similares, aunque con un tono más desenfadado. Uno de los ejemplos más recientes llegó a raíz de una publicación relacionada con una bicicleta. En aquella ocasión, Yamal mezcló la declaración de amor con una advertencia en tono de broma: "Te amo mi amor, pero no te dejo coger más bicis".

La última interacción, en cambio, ha tenido un carácter diferente. Sin bromas ni dobles sentidos, el jugador del Barcelona optó por dos mensajes directos para elogiar a Inés y referirse a ella como "mi mujer" y "mi estrella".

Dos comentarios que se hacen virales

El alcance de las publicaciones también refleja la atención que despierta cualquier gesto de la pareja en redes sociales. El primer comentario superó los 37.000 'me gusta', mientras que el segundo rebasó los 33.000 en apenas unas horas. Más allá de la cifra, las interacciones muestran cómo los comentarios se han convertido en una de las vías que utiliza Yamal para compartir pequeños gestos de cariño hacia Inés. La pareja no necesita grandes declaraciones para generar expectación. Una publicación, un comentario y unas pocas palabras son suficientes para que sus seguidores se hagan eco de su relación.

La respuesta de Inés García no se hizo esperar. La joven también quiso dirigirse públicamente al futbolista y lo hizo con un mensaje que rápidamente captó la atención de los usuarios. "Me sigue alucinando lo guapísimo que eres, de verdad. Es muy fuerte", escribió Inés a Lamine. De esta manera, el intercambio entre ambos terminó convirtiéndose en una pequeña conversación pública entre la pareja, con elogios en ambas direcciones.

De las redes a la Fashion Week de Nueva York

El crecimiento de Inés García ha sido especialmente visible durante este verano. La creadora de contenido ha multiplicado su presencia en redes y recientemente dio otro paso al acudir por primera vez a la Fashion Week de Nueva York, donde estuvo presente en uno de los desfiles celebrados en la Gran Manzana. En una entrevista concedida a Europa Press, Inés aseguró sentirse feliz con el momento profesional que está viviendo y destacó la importancia que ha tenido el apoyo de las personas de su entorno.

Ese salto de exposición también ha tenido un reflejo evidente en sus cifras. Telecinco apuntó recientemente que Inés pasó de contar con unos 90.000 seguidores en Instagram antes de que su relación con Yamal se hiciera pública a superar actualmente los cuatro millones en esa red social. En TikTok, según el mismo medio, también ha experimentado un crecimiento notable. Su relación con el futbolista ha sido, por tanto, una parte importante de ese aumento de notoriedad, pero su actividad no se limita a las apariciones junto al jugador del Barcelona.