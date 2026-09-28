Edu Aguirre se moja sobre el Balón de Oro y el techo de Cristiano Ronaldo con 41 años: "Hay que disfrutar de ese animal"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con el periodista madrileño que, aparte de su conocida faceta en el mundo televisivo, guarda una gran amistad con la estrella del fútbol portuguesa

El pasado sábado, en el Pabellón de San Pablo, se pudo vivir toda la emoción de WOW en la capital hispalense. Muchos aficionados se dieron cita en este escenario para disfrutar de una competición que sigue ganando adeptos en Sevilla. ESTADIO Deportivo asistió al evento, por cuya alfombra roja desfilaron importantes personalidades tanto locales como nacionales. Esta disciplina levanta pasiones en España, y son muchos los que acuden a sus eventos. Uno de ellos es el periodista Edu Aguirre, conocido tertuliano de «El Chiringuito» y amigo de Cristiano Ronaldo.

El madrileño habló ante los micrófonos de ESTADIO Deportivo y se mojó acerca de la próxima entrega del Balón de Oro, todo esto en uno de los años en los que el galardón está más disputado. También habló sobre la situación de Cristiano Ronaldo, que sigue siendo convocado con Portugal a pesar de su edad.

El periodista lo tiene claro con el galardón

El periodista tiene claro quién debe ganar el Balón de Oro. Aunque muchos no lo sitúan como favorito, considera que el merecedor del galardón es Kylian Mbappé. "A nivel individual ha sido y es el mejor jugador. Ha hecho historia en el Mundial, ha sido máximo goleador de todas las competiciones que ha jugado y no puede hacerlo todo. Es algo que he defendido siempre: no puede ganar él solo la Champions, no puede ganar él solo la liga y no puede ganar él solo al Barça. Creo que Mbappé merece el Balón de Oro. Lamine es un grandísimo jugador, me encanta, pero le faltó hacerlo mejor en el Mundial, y no lo hizo. Mbappé sí".

El techo de Cristiano Ronaldo, inimaginable

En este parón de selecciones, una de las noticias más importantes es la retirada de Leo Messi de la Selección Argentina. Mientras tanto, en Portugal aún se puede seguir disfrutando de Cristiano Ronaldo, algo que demuestra el hambre que sigue teniendo. "Es el mejor jugador de la historia. No porque sea amigo mío, sino porque lo demuestra día a día, porque tiene 41 años y porque va a la selección con la misma ilusión que cuando tenía 18 años, que es cuando debutó. Le conozco desde hace muchos años y no sé cuál es el techo de Cristiano. No puedo decir cuándo se va a retirar, no puedo decir cuándo va a dejar de ir a la selección porque está ilusionado, sigue trabajando y es un loco de la preparación y del fútbol. Cuando alguien está a esos niveles, no sabes hasta dónde va a llegar. Hay que disfrutar de ese animal, de esa bestia, y que se retire cuando quiera".

El gran momento de Sevilla y Betis, motivo de alegría para Edu

Por último, también quiso lanzar un mensaje a la ciudad de Sevilla, un lugar especial para él, ya que el pasado mes de julio consiguió llevarse el cinturón en la Velada de Ibai Llanos. "Sevilla es una de mis ciudades favoritas, me encanta. Vengo siempre tres o cuatro veces al año. No puedo mojarme entre Betis y Sevilla porque he estado en los dos campos, he estado con las dos aficiones y me encantan las dos. Tocaba ya que el Sevilla empezara a respirar un poco y a competir. Creo que Luis García Plaza lo está haciendo bien y el Betis nos tiene ahí acostumbrados. Ojalá le vaya bien en la Champions. Estoy feliz de que los dos equipos estén arriba".